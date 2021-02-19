البنك الدولي يعين وزير المالية السنغالي الأسبق مديرا لـ«مؤسسة التمويل»

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 19 فبراير 2021, 12:52 صباحا
وزير المالية السنغالي الأسبق مختار ديوب المدير الجديد المنتدب لرئاسة «مؤسسة التمويل الدولية» التابعة للبنك الدولي. (الإنترنت)


أعلن البنك الدولي الخميس تعيين وزير المالية السنغالي الأسبق مختار ديوب مديرا منتدبا لرئاسة «مؤسسة التمويل الدولية»، ذراع المجموعة المالية لتعزيز التنمية الاقتصادية. وبذلك سيصبح ديوب اعتبارا من الأول من مارس أول متحدّر من إفريقيا يعيّن على رأس «مؤسسة التمويل الدولية» التي تسعى من خلال التمويل إلى تشجيع نمو القطاع الخاص في البلدان النامية.

ويأتي الإعلان بعد أيام على تعيين النيجيرية نغوزي أوكونجو-إيويلا مديرة عامة لمنظمة التجارة العالمية، لتصبح بذلك أول امرأة وأول شخصية إفريقية تتولى هذا المنصب، وفق وكالة «فرانس برس».

وجاء في بيان لرئيس البنك الدولي ديفيد مالباس نشرته المجموعة على موقعها الإلكتروني بالعربية «يتمتع مختار ديوب بخبرة عميقة في مجالي التنمية والتمويل، ويتمتع بمسيرة مهنية تتسم بالقيادة النشطة وخدمة البلدان النامية سواء في القطاع العام أو الخاص». وتابع مالباس «ستساعد مهارات مختار في مؤسسة التمويل الدولية مجموعة البنك الدولي على مواصلة استجابتنا السريعة للأزمة العالمية وستساعد في بناء انتعاش مرن شامل ويراعي البيئة».

وحاليا يتولى ديوب منصب نائب رئيس البنك الدولي لشؤون البنية التحتية، وهو شغل سابقا منصب نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة أفريقيا لمدة ست سنوات. وأعلنت المجموعة أن المسؤوليات الرئيسية الملقاة على عاتق ديوب ستشمل «تعميق وتنشيط (استراتيجية مؤسسة التمويل الدولية 3.0) الرامية إلى خلق الأسواق بشكل استباقي وتعبئة رأس المال الخاص على نطاق واسع» و«زيادة الاستثمارات في مجالي تغير المناخ والمساواة بين الجنسين ودعم البلدان التي تعاني أوضاع الهشاشة والصراع والعنف».

وحسب مجموعة البنك الدولي، ترمي «استراتيجية مؤسسة التمويل الدولية 3.0» إلى «مساعدة البلدان المعنية على خلق الأسواق وتعبئة رأس المال الخاص»، و«تدعيم تأثير المؤسسة في أفقر البلدان وأكثرها هشاشة، وذلك بهدف زيادة استثمارات المؤسسة السنوية من حسابها الخاص بأكثر من ثلاثة أمثال».

وعمل ديوب خبيرا اقتصاديا في صندوق النقد الدولي، وهو «يحمل درجات في الاقتصاد من جامعتي وارويك ونوتنغهام في إنكلترا» وفق البنك الدولي. وعيّن في أبريل 2000 وزيرا للاقتصاد والمالية في السنغال، وهو منصب شغله لمدة عام ونيّف.

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