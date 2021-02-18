أسعار الفط تعاود الارتفاع إلى أعلى مستوياتها منذ 13 شهرا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 18 فبراير 2021, 09:21 صباحا
لقطة من موقع لاستخراج النفط في تكساس الأميركية، 12 مارس 2019. (ا ف ب)

عاودت أسعار النفط الارتفاع اليوم الخميس، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ 13 شهرا، وسط مخاوف من موجة برد نادرة في ولاية تكساس الأميركية قد تعطل إنتاج الخام لأيام أو أسابيع، مما أدى إلى عمليات شراء جديدة.

وارتفع خام برنت 89 سنتا أو 1.4% إلى 65.23 دولار للبرميل، بينما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 66 سنتا أو 1.1٪ إلى 61.80 دولار للبرميل، ليسجلا أعلى مستويين لهما منذ يناير العام 2020، حسب وكالة «رويترز».

وظل منتجو النفط في تكساس مغلقين الأربعاء، وذلك لليوم الخامس، بعد عدة أيام من البرد القارس، وأمر الحاكم بفرض حظر على صادرات الغاز الطبيعي من الولاية في محاولة لتسريع استعادة الكهرباء.

وارتفعت أسعار النفط في الأشهر الأخيرة مدعومة أيضا بتقلص الإمدادات العالمية، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تخفيضات الإنتاج من منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها «أوبك+».

وقالت مصادر في «أوبك+»، لـ«رويترز»، إن منتجي المجموعة من المرجح أن يخففوا القيود على الإمدادات بعد أبريل نظرا لتعافي الأسعار.

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