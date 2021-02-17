«العدل الأميركية» تتهم قراصنة كوريين شماليين بمحاولة سرقة 1,3 مليار دولار

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 17 فبراير 2021, 09:40 مساء
صورة رمزية لعملة «بيتكوين» الرقمية. (الإنترنت)

اتهمت وزارة العدل الأميركية ثلاثة مسؤولين في الاستخبارات العسكرية الكورية الشمالية الأربعاء بشن حملة من عمليات القرصنة المعلوماتية لسرقة 1.3 مليار من العملات المشرفة والعملات التقليدية من مصارف وأفراد.

وقال مساعد وزير العدل جون ديمرز في بيان: «الكوريون الشماليون هؤلاء يستخدمون لوحات مفاتيح بدلًا من الأسلحة لسرقة محفظات رقمية من العملات المشفرة بدلا من المال النقدي وهم كبار لصوص المصارف في العالم»، وفق «فرانس برس».

تطبيقات خبيثة للعملات المشفرة
وقد صمم الثلاثة متهمين تطبيقات خبيثة للعملات المشفرة مع التوغل إلى حواسيب الضحايا وطوروا منصة بلوكتشين (سلسلة الكتل) للافلات من العقوبات وجمع الأموال سرًّا على ما أوضحت الوزارة.

وتستند القضية المطروحة أمام محكمة لوس أنجليس الفدرالية إلى اتهامات موجهة في 2018 إلى واحد من الكوريين الشماليين الثلاثة ويدعى بارك جين هيوكم الذي اتهم وقتها بقرصنة حسابات شركة «سوني بيكتشرز» قبل أربع سنوات وتصميم فيروس الفدية «واناكراي» وسرقة 81 مليون دولار العام 2016 من بنك بنغلاديش المركزي.

تهم جديدة
وقد شملت التهم الجديدة شخصين آخرين هما جون تشانغ هيوم وكيم إيل للاشتباه بأن الثلاثة عملوا معًا في فريق القرصنة التابع للاستخبارات العسكرية الكورية الشمالية. وإضافة إلى التهم السابقة حاول الثلاثة سرقة 1.3 مليار دولار من خلال قرصنة حواسيب والترويج لتطبيقات عملات مشفرة مدججة ببمرجيات خبيثة سمحت لهم بالوصول إلى محفظات الضحايا من العملات المشفرة وإفراغها.

ويشتبه في أنهم قرصنوا منصات رقمية لتبادل العملات في سلوفينيا واندونيسيا وقاموا بعمليات سرقة فيها كما أنهم ابتزوا مبلغ 11.8 مليون دولار من سوق عملات في نيويورك.

 

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