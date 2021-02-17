هيئة الطيران المدني الإماراتية ترفع الحظر عن الطائرة «بوينغ 737 ماكس»

طائرات بوينج 737. (الإنترنت)

ذكرت وكالة أنباء الإمارات الرسمية، الأربعاء، أن الهيئة العامة للطيران المدني رفعت الحظر عن طائرات «بوينغ 737 ماكس» وسمحت بتحليقها مجددًا في المجال الجوي للبلاد.

وأُوقفت الطائرة من الخدمة في مارس 2019 بعد حادثين مميتين خلال خمسة أشهر أسفرا عن مقتل 346 شخصًا. وشركة الطيران الإماراتية «فلاي دبي» مشترٍ رئيسي للطائرة، وفق «فرانس برس».

ورفعت الولايات المتحدة الحظر في نوفمبر، بينما رفعت الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران الحظر الشهر الماضي.

وقال سيف السويدي المدير العام للهيئة إن «رفع الحظر عن الطائرة جاء نتيجة الجهود المكثفة التي قامت بها اللجنة الفنية المكلفة في الهيئة من خلال تقييم جميع المتطلبات الفنية التي وردت من إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية وشركة بوينغ، بالإضافة إلى الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران، التي أثمرت عن تحديد اللجنة الشروط الفنية الواجب استيفاؤها من قبل الشركات لضمان عودة الطائرة إلى الأجواء مجددًا».