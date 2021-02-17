تباين أسعار النفط وسط مخاوف من تخفيف «أوبك+» قيود الإنتاج

منصة لاستخراج النفط، (أرشيفية: الإنترنت)

تباينت أسعار النفط اليوم الأربعاء، إذ دعمها اضطرابات الإمدادات في جنوب الولايات المتحدة نتيجة انفجار في القطب الشمالي، إلا أنها تأثرت سلبا بتوقعات أن منتجي «أوبك+» قد يخففون قيود الإنتاج بعد شهر أبريل المقبل.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميريكي 3 سنتات إلى 60.02 دولار للبرميل، منخفضة من أعلى مستوى في 13 شهرًا عند 60.95 دولار للبرميل أمس الثلاثاء، حسب وكالة «رويترز».

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 11 سنتا، أو 0.2%، إلى 63.46 دولار للبرميل، لتضيف إلى ثلاثة أيام من المكاسب.

ارتفاع أسعار النفط خلال الشهور الأخيرة

وقال محللون إن أسعار النفط ارتفعت بقوة في الأشهر الأخيرة، كما دعمها استمرار اضطرابات الإمدادات الناجمة عن عاصفة شتوية تاريخية في تكساس، أكبر ولاية منتجة للنفط في أميركا.

لكن البرودة الشديدة أثرت أيضًا على الطلب على الخام بسبب تعطل عمليات المصافي، إذ أغلقت مصفاة شيفرون كورب التي تبلغ طاقتها أكثر من 112 ألف برميل يوميا بمنطقة هيوستن في تكساس أمس.

وانخفضت العقود الآجلة للنفط في التعاملات الصباحية المبكرة، بسبب ضغوط من قوة الدولار الأميركي وزيادة محتملة في الإنتاج من منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها، المعروفين باسم «أوبك+».

وقالت مصادر في «أوبك+» لـ«رويترز» إن منتجي النفط من المرجح أن «يخففوا القيود على الإمدادات بعد أبريل في ظل تعافي الأسعار»، رغم أن أي زيادة في الإنتاج «ستكون متواضعة»، حيث يشعر المنتجون بالقلق من «انتكاسات جديدة» في المعركة ضد جائحة فيروس «كورونا المستجد».