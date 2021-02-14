أزمات اقتصادية تواجه رئيس الوزراء الإيطالي الجديد

رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي إلى جانب الرئيس سرجيو ماتاريلا (يسار) في روما، 13 فبراير 2021. (أ ف ب)