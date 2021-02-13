سومو العراقية تعلن أنها الجهة المخولة بتصدير المنتجات النفطية في البلاد

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 13 فبراير 2021, 04:05 مساء
النفط العراقي (ارشيفية : انترنت)

أعلنت شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، اليوم السبت، أنها الجهة الوحيدة والحصرية المخولة قانونًا بتصدير النفط الخام والمنتجات النفطية العراقية كافة.

وقالت الشركة، في بيان صحفي اليوم، إن تصدير منتج زيت الوقود العراقي في هذه المرحلة يكون عبر المنفذ الجنوبي من الخزانات العائمة حصرًا الراسية في منطقة المخطاف عند المياه الإقليمية العراقية في الخليج العربي، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

 وأوضحت أن إعلان بيع شحنات من منتج زيت الوقود من قبل جهات أخرى على أنها شحنات عراقية المنشأ فهي غير قانونية، وتتحمل هذه الجهات كامل المسؤولية القانونية كون هذه الشحنات مهربة يحاسب عليها القانون العراقي .

 ونفت الشركة إعلانها بيع شحنة من منتج زيت الوقود عراقي المنشأ عبر الأراضي التركية، مشيرة إلى أنها ستقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه كل مَن يثبت تورطه في بيع شحنات زيت الوقود على أنها عراقية المنشأ عبر أي منفذ كان.

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