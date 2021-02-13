إطلاق أول صندوق لعملة البتكوين في البورصات بالعالم

شعار عملة البتكوين. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت السلطات الكندية أنها سمحت بإطلاق أول صندوق استثماري لعملة البتكوين في البورصة في العالم، ما يمنح المستثمرين في تجارة التجزئة إمكانية أكبر للوصول إلى هذه العملة الرقمية المزدهرة.



ومنحت لجنة الأوراق المالية في أونتاريو التي تشرف على بورصة تورونتو موافقة على إطلاق هذا الصندوق للمؤشرات المتداولة الذي اقترحته شركة «بربوس اينفستمنتس انك»، الجمعة.



وقال ناطق باسم اللجنة لوكالة «فرانس برس» إن الصندوق سيدرج في البورصة اعتبارا من الأسبوع المقبل تحت شعار «بي تي سي سي».



من جهتها، قالت الشركة إن هذا الصندوق للمؤشرات المتداولة سيكون الأول في العالم الذي يستثمر مباشرة في عملة البتكوين، التي تستند إلى دعم مادي «وليس إلى مشتقات، ما يؤمن للمستثمرين الوصول بسهولة وفاعلية إلى فئة الأصول الناشئة للعملات الإلكترونية من دون المخاطر المرتبطة بمحافظ رقمية».



وستكون منصة «جيميناي تراست» للعملات الرقمية المشرف الفرعي على الصندوق الذي ستديره الكندية «سي آي بي سي ميلون غلوبال سيكيوريتيز».



وأطلقت عملة البتكوين في 2009 ولم تكن قيمتها كبيرة في البداية، لكن سعرها تجاوز هذا الأسبوع 45 ألف دولار مدفوعا بإعلان شركة تيسلا لصناعة السيارات الكهربائية عن استثمار كبير بقيمة 1.5 مليار دولار في أول عملة رقمية، مؤكدا أنه ينوي قبول هذه العملة كوسيلة دفع.



وحاولت شركات كندية وأميركية من دون جدوى في السنوات الأخيرة إطلاق صناديق مماثلة للبتكوين. وقدم العديد منها في الأسابيع الأخيرة عروضا أولية إلى هيئة الأوراق المالية في أونتاريو ولجنة الأوراق المالية والبورصات في الولايات المتحدة، لعمليات إدراج في البورصة.