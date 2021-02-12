معدل التضخم في فنزويلا يرتفع بنحو 3000% خلال 2020

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 12 فبراير 2021, 08:49 صباحا
أحد آبار النفط في موريشال في فنزويلا، يوليو 2011، (ا ف ب)

ارتفعت نسبة التضخم في فنزويلا خلال العام 2020 إلى 2959,8%، حسب أرقام نشرها الخميس المصرف المركزي.

والنسبة التي ذكرها المصرف الموالي لحكومة الرئيس نيكولاس مادورو، أقل من تقديرات البرلمان السابق الذي انتخب في العام 2015 وهيمنت عليه المعارضة، حسب وكالة «فرانس برس».

ونشرت المعارضة منذ العام 2017 أرقاما خاصة بها تتعلق بالتضخم، وقد أعلن البرلمان الذي كانت تهيمن عليه في ديسمبر العام 2020 أن نسبة التضخم بين يناير ونوفمبر بلغت 3045,92%.

وقال المصرف المركزي الفنزويلي إن الأسعار ارتفعت 46,6% في يناير، وهي نسبة أقل من تلك التي سجلت في ديسمبر، 77,5%، كما أشارت الأرقام المحدثة الأخيرة إلى تضخم تراكمي بين يناير وسبتمبر بلغ 844,1%.

وتواجه فنزويلا أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها الحديث، ويشهد اقتصادها انكماشا للسنة السابعة على التوالي، سجلت في العام 2019 نسبة تضخم بلغت 9585,5%، حسب المصرف المركزي.

وانخفضت قيمة العملة المحلية، البوليفار، مع رتفاع سعر الدولار في هذه الدولة المنتجة للنفط، والتي تعاني من أعلى معدل تضخم في العالم.

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