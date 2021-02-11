ماكرون يقترح على بايدن التوسط لحل الخلاف بين «بوينغ» و«إيرباص»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 11 فبراير 2021, 08:48 صباحا
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، (أرشيفية: ا ف ب)


اقترح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على نظيره الأميركي جو بايدن أن يتوسطا لتسوية الخلاف التجاري الممتد بين شركتي «بوينغ» و«إيرباص».

وقال مصدر لقناة «سي إن بي سي» إن ماكرون أثار الفكرة في اتصال هاتفي مع بايدن في 24 يناير، حسب وكالة «فرانس برس».

وأوضحت القناة أن بايدن سيتابع الموضوع مع نظيره الفرنسي، من دون أن يقدّم التزاما حول النتائج. ولم يذكر البيانان الرسميان الصادران عن الحكومتين الفرنسية والأميركية حول الاتصال موضوع الخلاف بين شركتي الصناعات الجوية.

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وقال الناطق باسم مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة آدم هودج للوكالة الفرنسية: «نعلم أنّ هناك اهتماماً كبيرا بحلّ النزاع بين بوينغ وإيرباص على جانبي المحيط الأطلسي»، دون أن يؤكّد أو ينفي صحة تقرير «سي إن بي سي».

ويدور خلاف بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة منذ العام 2004 على خلفية مزاعم ممارسات تجارية غير منصفة، ويتبادل الطرفان الاتهامات بتقديم دعم للشركتين الخاصتين ينتهك اتفاقات التجارة الدولية.

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