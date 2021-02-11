الاحتياطي الفيدرالي الأميركي: تعافي سوق العمل قد يستغرق سنوات

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 11 فبراير 2021, 12:41 صباحا
رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول. (أ.ف.ب)

أعلن رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الأربعاء أنّ الاقتصاد الأميركي «بعيد جدا» عن بلوغ سوق عمل متين، مضيفاً أنّ تجربة فترات الركود السابقة تشير إلى أن التعافي قد يستغرق سنوات.

وقال في كلمة إنّ إصلاح ما تسببت به الأزمة الوبائية على سوق العمل سيتطلب مروحة واسعة من السياسات الحكومية إلى جانب حملة التلقيح الواسعة النطاق لضبط تفشي فيروس كورونا، وفق وكالة «فرانس برس».

وأضاف في كلمة امام نادي نيويورك الاقتصادي «رغم سرعة التعافي المفاجئة في وقت مبكر، فإننا ما زلنا بعيدين جدا عن سوق عمل متين يتم تقاسم مكاسبه على نطاق واسع». وأشار إلى انّ معدل البطالة الحقيقي يبلغ نحو 10 %، وهو أعلى بكثير من المعدل الرسمي الذي بلغ 6,3 % في يناير، وذلك بعد إضافة بيانات أشخاص تخلّوا عن البحث عن وظيفة وموظفين تمّ تسريحهم ولكن تم تصنيفهم بشكل خاطئ على أنّهم يعملون.

وقال إنّ الضرر لم يتم تقاسمه بصورة متساوية، وأدى إلى تآكل المكاسب التي حققها التعافي خلال العقد الذي سبق تفشي وباء كوفيد-19. وأشار إلى أنّ التجربة تفيد بأنّ «الأمر قد يستغرق سنوات عدّة لمعالجة الضرر» الذي لحق بالقوى العاملة.

وبعدما أعلن الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أنّه لن يرفع أسعار الفائدة مع بدء انخفاض البطالة، قال باول إنّ التصدي للأزمة يتجاوز عمل هذه المؤسسة وحدها. وأوضح أنّ إصلاح الضرر «سيتطلب التزاماً على نطاق المجتمع بأسره مع مساهمات من الحكومة والقطاع الخاص». وحذّر من أنّ "التجربة تخبرنا بأنّ بلوغ العمالة الكاملة والبقاء عندها لن يكون سهلاً»، مرجحاً أن يحتاج العمّال والأسر إلى «دعم مستمر».

 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

خبراء منظمة الصحة يوصون باستخدام لقاح «أسترازينيكا» لمن تجاوز عمره 65 عاما
دولى
الصين: المسبار «تيانوين-1»بات في المدار حول المريخ
دولى
السعودية: اشتعال طائرة مدنية في مطار أبها الدولي بعد هجوم للمتمردين الحوثيين
عربى
تقرير أممي: كوريا الشمالية سرقت 300 مليون دولار عبر عمليات قرصنة إلكترونية
دولى
السيسي يؤكد للمنفي دعم مصر جهود الليبيين على الأصعدة الاقتصادية والأمنية ...
ليبيا
بالصور: وفد تركي رفيع المستوى يزور بلدية الزاوية
ليبيا
شركة الكهرباء: لا ساعات طرح أحمال اليوم
ليبيا
إجازة استخدام مشترك لعقارين في علاج بعض حالات «كورونا»
طب وصحة
وفد «كاف» إلى يصل مدينة بنغازي
رياضة محلية
عملة «بتكوين» تسجل مستوى قياسيا يتجاوز 45 ألف دولار
اقتصاد
الأخضر يتفوق على التعاون.. وإلغاء مباراة شباب الجبل والصداقة في الدوري الليبي
رياضة محلية
مسبار «الأمل» الإماراتي يصل إلى مدار كوكب المريخ
دولى
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

المانجو تخفض مستوى السكر في الدم