عملة بتكوين تسجل مستوى قياسيا يتجاوز 45 ألف دولار

صورة رمزية لعملة «بيتكوين» الرقمية. (الإنترنت)

سجّل البتكيون أعلى مستوى له على الإطلاق الثلاثاء وتجاوزت قيمته 45 ألف دولار، مدفوعا بإعلان شركة «تيسلا» استثمارا ضخما بقيمة 1,5 مليار دولار في هذه العملة المشفرة تقوم به الشركة التي تخطط أيضا لبدء القبول بها كوسيلة للدفع.

وقرابة الساعة 13,00 ت غ تم تداول عملة البتكوين في مقابل 45 ألفا و445 دولارا بعدما سجلت مستوى قياسيا جديدا بلغ 48 ألفا و215 دولارا عند الساعة 7,00 ت غ الثلاثاء وفقا للبيانات التي جمعتها بلومبرغ، وفق «فرانس برس».

‘لون ماسك يدعم البتكوين

وقال مايكل هيوسون المحلل في مجموعة «سي إم سي ماركتس»، «لقد جلب إلون ماسك للبتكوين أقوى دعم في تاريخ العملة المشفرة». وكان رئيس «تيسلا»، أغنى رجل في العالم، روّج كثيرا لمزايا البتكوين والعملات المشفرة على حسابه على «تويتر»، لكن هذه المرة الأولى التي تستثمر فيها مجموعة بحجم «تيسلا» جزءا من أموالها في بتكوين.

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وعادة ما تتردد الشركات الخاصة بإبدال أموالها النقدية بأصول غير مستقرة مثل البتكوين. وقامت شركة أميركية أخرى، ناشرة برمجيات «مايكروستراتيجي» بشراء عملات بتكوين بقيمة تزيد عن مليار دولار في الأشهر الأخيرة. ومع الإعلان في ديسمبر عن شراء عملات بتكوين إضافية، قال الرئيس التنفيذي للمجموعة إنه يعتبر «إدارة أموالنا بمثابة تفسير لأدائنا».

العملات المشفرة

ورحّب مستخدمو العملات المشفرة بوصول شركة أكبر إلى هذه السوق. وقال باتريك هوسر الوسيط في شركة كريبتوبروكر للعملات المشفرة إن استثمار تيسلا «لا يؤدي إلى إعادة ترتيب الأوراق بالكامل، لكنه يعزز فكرة أن بتكوين لها مكانها في خزائن الشركات».

وحذرت وزيرة الخزانة الأميركية الجديدة جانيت يلين في خطاب تأكيد تعيينها في مجلس الشيوخ من أن العملات الافتراضية «تستخدم بشكل رئيسي» لتمويل نشاطات غير مشروعة» وتمثّل مصدر «قلق».