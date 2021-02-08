أغنى 10 رجال في العالم.. ثرواتهم تتجاوز تريليون دولار

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 08 فبراير 2021, 11:07 صباحا
رجل الأعمال صاحب شركة «تيسلا» للسيارات، إلون ماسك، (أرشيفية: الإنترنت)

كشفت وكالة «بلومبرغ» الأميركية عن حجم ثروات رجال الأعمال الأغنى حول العالم، والتي تخطت تريليون دولار.

وأظهر تقرير الوكالة، الصادر مطلع شهر فبراير الجاري، أن 10 رجال أعمال تصل ثرواتهم إلى 1195.4 مليار دولار.

ويأتي على رأسهم رجل الأعمال صاحب شركة «تيسلا» للسيارات، إلون ماسك بـ208 مليارات دولار، ثم المدير التنفيذي لشركة «أمازون» بـ197 مليار دولار.

وجاء صاحب شركة «مايكروسوفت» بيل غيتس، في المرتبة الثالثة، بـ134 مليار دولار، ثم مالك شركة «إل في إم إتش» برنار أنو بـ113 مليار دولار، يليه الرئيس التنفيذي لشركة «فيسبوك» بـ101 مليار دولار.

وفي المرتبة السادسة يحل رجل الأعمال ومالك شركة «نونغفو سبرينغ - وانتاي» تشونغ شانشان بـ92.1 مليار دولار، ثم رجل الأعمال وأحد مؤسس شركة «غوغل»، لاري بايج بـ89.4 مليار دولار، وبعده صاحب شركة «بيركشاير هاثاوي»، وارن بافيت بـ88.2 مليار دولار، والمركز التاسع للمشارك الآخر في تأسيس «غوغل»، سيرغي برين بـ86.5 مليار دولار، وأخيرا صاحب شركة «أوراكل»، لاري إليسون.

ولفتت «بلومبرغ» إلى أنها لم تدرج في هذا الترتيب الملياردير مايكل بومبرغ صاحب الوكالة الإعلامية.

انفوجراف بثروات أغنى 10 رجال حول العالم
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