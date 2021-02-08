أسعار النفط ترتفع إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من عام

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 08 فبراير 2021, 08:41 صباحا
لقطة من موقع لاستخراج النفط في تكساس الأميركية، 12 مارس 2019. (ا ف ب)

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الإثنين، إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من عام، مع تجاوز العقود الآجلة لخام برنت 60 دولارا للبرميل، مدعومة بتخفيضات المعروض بين كبار المنتجين، وأمل اتخاذ مزيد من إجراءات التحفيز الاقتصادي الأميركية لتعزيز الطلب.

وصعد خام برنت لشهر أبريل إلى 60.06 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ يناير من العام الماضي، وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي لشهر مارس 65 سنتا، أو 1.1%، إلى 57.50 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ الشهر نفسه، حسب وكالة «رويترز».

ويساعد تعهد السعودية بتخفيضات إضافية للإمدادات في فبراير ومارس في موازنة الأسواق العالمية ودعم الأسعار، وذلك على خلفية تخفيضات أعضاء آخرين في منظمة البلدان المصدرة البترول «أوبك» وحلفائها، بما في ذلك روسيا.

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