تراجع عدد العاطلين عن العمل في الولايات المتحدة

شخص يبحث عن عمل في فرجينيا بتاريخ 18 ديسمبر 2020. (أ ف ب)

تراجعت التسجيلات الأسبوعية في البطالة والعدد الإجمالي للمستفيدين من إعانات البطالة في الولايات المتحدة خلال أسبوع، وفق بيانات نشرتها وزارة العمل الأميركية، في وقت تريد إدارة جو بايدن تمرير خطة إنقاذ طارئة بقيمة 1900 مليار دولار.

وسجل 779 ألف شخص كعاطلين عن العمل بين 24 و30 يناير الماضي، أي أقل من 825 ألفاً كانت متوقعة من قبل المحللين، كما تسجل خلال الأسبوع السابق 812 ألف شخص كعاطلين عن العمل وفق بيانات جرت مراجعتها وتخفيضها.

في الأثناء، تراجع عدد المستفيدين من إعانات البطالة، الذي ارتفع مطلع يناير الماضي بسبب تمديد تقديم المساعدات، خلال الأسبوع الممتد بين 10 و16 ينايرالمنصرم، وفق البيانات المتوافرة، وبذلك، يكون 17.8 مليون شخص قد تلقوا إعانات بطالة أو مساعدات مرتبطة بفقدان الدخل، أي أقل بـ486 ألفاً و405 أشخاص عن الأسبوع السابق. ويبقى ذلك أعلى بثماني مرات عما كان عليه في الوقت نفسه من العام الماضي.

ومع تراجع معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى 6.3% في يناير الجاري لكن الاقتصاد أضاف 49 ألف وظيفة جديدة فقط في وقت يواصل كوفيد التأثير على الأعمال التجارية، وفق ما أعلنت وزارة العمل الجمعة.

وجاءت الزيادة في يناير الماضي بعدما شهدت أكبر قوة اقتصادية في العالم انكماشا في التوظيف في ديسمبر، لكن الحكومة أشارت إلى أن استمرار خسارة الوظائف في قطاعات على غرار الترفيه والضيافة والتجزئة والرعاية الصحية والنقل يقوض المكاسب التي جرى تحقيقها.

أما تراجع معدل البطالة الذي بلغ 6.7% في ديسمبر، فواصل هذا المنحى بعدما وصل إلى 14.7% في أبريل الماضي في أعقاب تدابير الإغلاق الرامية للحد من تفشي «كوفيد-19».

وتراجع في الأشهر التي تلت، لكن بيانات يناير الماضي، تتضمن مؤشرات مقلقة إلى أن معدل البطالة لا يزال مرتفعا. وأشارت وزارة العمل إلى أن الحجم الإجمالي للقوى العاملة بات أصغر بنسبة 6.5%، أي ما يعادل 9.9 مليون وظيفة، وهو رقم أقل مما كان عليه الحال في فبراير العام الماضي قبل الوباء.

وأشار كبير خبراء الاقتصاد لدى اتحاد «ايه إف إل-سي آي أو» للنقابات العمالية وليام سبريغز إلى وجود زيادة ضئيلة في عدد العاطلين عن العمل لمدة طويلة بلغ أربعة ملايين، أي ما يعادل 39.5% من إجمالي العاطلين عن العمل.

وقال على «تويتر» إن «ذلك يظهر أنه سيكون من الصعب للغاية خفض عدد العاطلين عن العمل. نحتاج إلى المساعدة الآن لتخفيف وتيرة هذا الارتفاع»، وأقر الكونغرس تخصيص تريليونات الدولارات لتحفيز الاقتصاد منذ تفشي الوباء، بينما اقترح الرئيس جو بايدن حزمة جديدة بقيمة 1.9 تريليون دولار.