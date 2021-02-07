كوبا تجيز النشاط الخاص في غالبية القطاعات الاقتصادية

صورة لكاسترو داخل مخبز في هافانا. (أ ف ب)

أعلنت كوبا، السبت، أنها ستجيز النشاط الخاص في غالبية القطاعات، في خطوة إصلاحية رئيسية في هذه الدولة الشيوعية التي تهيمن فيها الدولة وشركاتها على كامل النشاط الاقتصادي.

والقرار الذي كشفت عنه في أغسطس الماضي، وزيرة العمل مارتا إيلينا فيتو، تمت المصادقة عليه الجمعة، خلال اجتماع لمجلس الوزراء، وفق ما ذكرت يومية ديلي غرانما الناطقة باسم الحزب الشيوعي، بحسب وكالة «فرانس برس».

وحتى الآن كان النشاط الخاص يقتصر على لائحة من القطاعات وضعتها الدولة وبدأ العمل بها العام 2010، وشهدت أوج ازدهارها خلال التقارب بين كوبا والولايات المتحدة في نهاية العام 2014 وفي ظل ولاية الرئيس السابق باراك أوباما.

وقالت وزيرة العمل: «اللائحة السابقة التي تشمل 127 نشاطا (مرخصا) تم إلغاؤها».

وأشارت إلى أنه من الآن فصاعدا ستكون هناك لائحة تحدد القطاعات القليلة المحصورة بالدولة، دون أن تعطي تفاصيل أكثر.

ومن المتوقع أن تشمل القطاعات التي ستبقى مغلقة أمام النشاط الخاص، صناعات تعتبر استراتيجية للدولة إضافة إلى الإعلام والصحة والدفاع.

وأكدت فيتو أن «العمل الخاص يستمر بالتطور، وهذا هو هدف الإصلاح»، لافتة إلى أن ذلك «سوف يساعد على إطلاق القوى المنتجة» للقطاع الخاص.

ويعمل حاليا أكثر من 600 ألف كوبي في القطاع الخاص، أو 13% من القوى العاملة في الجزيرة التي يبلغ عدد سكانها 11,2 مليون نسمة.

وهؤلاء يتم توظيفهم بشكل أساسي في قطاع المطاعم والفنادق والسياحة.

لكن هذه القطاعات تضررت بشدة جراء العقوبات الأميركية المشددة، في ظل إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، وأيضا بسبب جائحة كوفيد-19، مما أدى إلى قيام العديد من أصحاب الأعمال بتعليق تراخيصهم.

وكتب وزير الاقتصاد أليخاندرو جيل على «تويتر»، أن الإصلاح «خطوة مهمة لزيادة فرص العمل».

واعتبر الاقتصادي في جامعة هافانا، ريكاردو توريس، أن هذه «أخبار سارة» و«خطوة في الاتجاه الصحيح»، حتى لو «استغرقها الأمر لسوء الحظ وقتا طويلا لنيلها الموافقة».