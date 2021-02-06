استئناف أعمال بناء خط «نورد ستريم 2» بعد مرحلة تجارب

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 06 فبراير 2021, 10:11 مساء
عامل في ورشة بناء أنابيب نورد ستريم-2 في لوبمين، بشمال شرق ألمانيا. (أ ف ب)

أعلنت الشركة المصنعة لخط «نورد ستريم 2» لنقل الغاز أن أعمال بناء الأنابيب بين روسيا وألمانيا استؤنفت فعليا السبت في المياه الدنماركية بعد مرحلة تحضيرية استمرت نحو أسبوعين.

وقالت الشركة في بيان مقتضب إن سفينة «فورتونا» الروسية المخصصة لتشييد الأنابيب «التي كانت قد باشرت الأشغال في 24 يناير (...) بدأت اليوم (السبت) بعد تجارب ناجحة، مواصلة مدّ الأنابيب». وأشار البيان إلى أن «كل الأشغال تجري بالتوافق مع التراخيص الممنوحة».

أعمال بناء خط أنابيب نورد ستريم 2
ومطلع ديسمبر، استُؤنفت في المياه الألمانية أعمال بناء خط أنابيب نورد ستريم 2 بعد أن عُلّقت لنحو عام بسبب العقوبات الأميركية. وتفوق قيمة المشروع ثلاثة مليارات يورو ويمتدّ على 1200 كيلومتر تحت البحر. وسمحت السلطات الدنماركية باستئناف أشغال نورد ستريم 2 في مياهها، اعتبارا من 15 يناير.

لكن الشركة المصنّعة تحدثت عن مرحلة «تحضيرية» قبل استئناف الأشغال فعليا، على خلفية انعدام يقين مرتبط بانتقال السلطة بين الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب وخلفه جو بايدن.

وتنظر الولايات المتحدة ودول أوروبية عدة على غرار بولندا بشكل سيئ إلى مشروع أنبوب الغاز الجديد، الذي يُضاف لخط أنابيب نورد ستريم 1 قيد التشغيل، معتبرةً أنه سيزيد اعتماد ألمانيا والاتحاد الأوروبي على الغاز الروسي وبالتالي على موسكو.

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