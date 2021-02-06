ارتفاع معدل التضخم السنوي في روسيا إلى 5.2%

مركز للتسوق في موسكو. 29 ديسمبر 2020.(أ ف ب)

ارتفع معدل التضخم السنوي في روسيا إلى 5.2% في يناير، بحسب ما أفادت وكالة «روستات» للإحصاءات، في وقت ارتفعت أسعار المواد الغذائية في البلاد خاصة السكر وزيت دوار الشمس.

وبدأت أسعار المواد الاستهلاكية بالارتفاع في مارس العام الماضي، مدفوعة بتراجع أسعار النفط وقيمة العملة الوطنية (روبل)، بعد أشهر من تسجيل مستويات تضخم منخفضة بشكل تاريخي، وكان السكر، الذي ارتفع سعره بنسبة 64% وزيت دوار الشمس الذي ارتفع بـ26 % من بين المواد الغذائية الأكثر تأثرًا بارتفاع الأسعار.

وتحاول الحكومة الروسية التعامل مع المسألة منذ أواخر العام 2020 بعدما أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين علنًا عن قلقه حيال الارتفاع الكبير الذي تشهده أسعار مواد غذائية معينة، وأمر الحكومة بإعداد تدابير لضبط الأسعار قبل عطل نهاية العام، التي أعقبها إعلان بوضع حصص لصادرات الحبوب من بين إجراءات أخرى، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وسجلت روسيا العام الماضي تضخمًا من سنة لأخرى بلغت نسبته 3.4%، حيث التضخم مدفوع بتراجع قوة الروبل، الذي انخفضت قيمته مطلع نوفمبر 2020 إلى أدنى مستوى منذ ديسمبر 2014، قبل أن يتعافى.

وارتفعت أسعار الأغذية في العالم، على رأسها الحبوب والزيوت والسكر، في يناير للشهر الثامن على التوالي لتسجل أعلى مستوى لها في نحو سبع سنوات، وفق ما أفادت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة.