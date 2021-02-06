اليونان تجيز مشروع تعدين ذهب مثيرا للجدل

متظاهرون من عمال شركة «إلدورادو غولد» الكندية في أثينا. (أرشيفية: أ ف ب)

أعلنت سفارتا كندا والولايات المتحدة أن الحكومة اليونانية المحافظة وافقت على مشروع تعدين الذهب محل الخلاف منذ فترة طويلة، الذي تجمّد لسنوات بسبب مخاوف بيئية، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وذكر بيان مشترك للسفارتين أنهما «ترحبان بتوقيع الاتفاقية بين (هيلاس غولد) الشركة الفرعية المملوكة بالكامل لشركة إلدورادو غولد ومقرها كندا وحكومة اليونان»، وأوضحت السفارتان أن الصفقة «ستجلب ما يناهز 1.7 مليار يورو (2.1 مليار دولار) من الاستثمارات من أميركا الشمالية على مدى 23 عاما» وستخلق ما يصل إلى 5000 وظيفة مباشرة وغير مباشرة لتطوير مناجم كاساندرا شمال شرق شبه جزيرة هالكيديكي، وأضاف البيان أن «إلدورادو غولد» تعهدت أيضا بـ«برنامج تنمية اجتماعية بقيمة 70 مليون يورو في المجتمعات المحلية على مدى فترة الاستثمار».

وأثار مشروع منجم الذهب على جبل سكوريس سنوات من الاحتجاجات، بما في ذلك هجوم العام 2013 عندما ألقى متشددون مقنعون زجاجات حارقة على موقع عمل المنجم، ما أدى إلى إصابة حارس وإتلاف المعدات، وأوقفت الحكومة اليسارية السابقة في 2015 العمل في منجم الذهب بسبب انتهاكات العقود المفترضة.

وتعهدت حكومة كيرياكوس ميتسوتاكيس المحافظة المؤيدة للأعمال التجارية، والتي وصلت إلى السلطة في 2019 بإعادة إحياء المشروع بموجب ضمانات بيئية صارمة، وجاء في مذكرة من وزارة الطاقة والبيئة أن الاتفاقية المعدّلة «تزيد من الفوائد للاقتصاد الوطني والمجتمع المحلي والبيئة».

ووصفت إلدورادو الاتفاقية بأنها مفيدة للطرفين، قائلة إنها تمنحها مزيدا من الحماية وإطارا ترخيصيا مشابها لمشاريع الاستثمار الأجنبي واسعة النطاق الأخرى في اليونان، وذكرت الشركة الكندية في بيان بـ«النسبة للجمهورية اليونانية، فإنها توفر إيرادات مالية معززة ومزايا بيئية وفرص تنمية مجتمعية».