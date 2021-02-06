فنزويلا: سجن مسؤولين اثنين بتهمة تزويد الولايات المتحدة بمعلومات نفطية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 06 فبراير 2021, 09:30 صباحا
عامل في شركة النفط الوطنية الفنزويلية يلوح بعلم إيراني في مصفاة بشمال فنزويلا، 25 مايو 2020. ( أ ف ب)

حكم القضاء الفنزويلي بالسجن خمس سنوات على مسؤولين اثنين في شركة النفط الوطنية (بيديفيسا) بتهمة تزويد الولايات المتحدة بتفاصيل استراتيجية وحساسة حول قطاع النفط الذي يرزح تحت عقوبات، حسبما قال المدعون، الجمعة.

وكان ألفريدو شيرينوس مسؤول العمليات الخاصة في «بيديفيسا»، وأريينيس توريالبا المدير العام لعمليات الخام في الشركة، قد اعتُقلا العام الماضي. وقال المدعي العام طارق وليام صعب في بيان إنه «حكم على كل منهما بالسجن خمس سنوات بجريمة الكشف عن معلومات أو التحفظ عليها أو تقديمها»، حسب وكالة «فرانس برس».

واستندت المحكمة في قرارها إلى شهادات وأدلة وثائقية. وجاء في الحكم أن المسؤولين التنفيذيين السابقين سلما معلومات بشأن جردات الفيول و«أنظمة التكرير إضافة إلى مسار سفن قامت بعمليات تجارية مع بيديفيسا».

وأضاف نص الحكم أن هذين المسؤولين قاما بتسريب معلومات حساسة وسرية من قطاع النفط نتج عنها فرض عقوبات من جانب الحكومة الأميركية ألحقت أضرارًا مالية كبيرة بالقطاع بتقييد تسويق منتجاته دوليًّا.

وفرضت واشنطن سلسلة من العقوبات بهدف قلب نظام الرئيس نيكولاس مادورو، خصوصًا عن طريق قطع العائدات النفطية الحيوية بالنسبة للحكومة.

وتشمل العقوبات حظر أفراد وشركات أميركية من إجراء تعاملات في النفط الخام الفنزويلي، منذ أبريل 2019.

وفي نهاية 2020 بلغ إنتاج النفط الفنزويلي ما يزيد بقليل على 400 ألف برميل يوميًّا، في أدنى كمية منذ عقود. وينسب خبراء هذا التراجع إلى عقود من الفساد وسوء الإدارة في أهم قطاعات البلاد.
 

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