النفط يسجل أعلى مستوى خلال عام

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 05 فبراير 2021, 05:46 مساء
منصة لاستخراج النفط في تكساس، (أرشيفية: رويترز)

ارتفعت أسعار النفط الجمعة، لأعلى مستوياتها في عام، لتواصل تسجيل مكاسب قوية بفضل مؤشرات على نمو اقتصادي في الولايات المتحدة واستمرار تعهد منتجين بكبح إمدادات الخام.

ووفق وكالة «رويترز»، صعدت العقود الآجلة لخام «برنت» بنسبة 0.5% إلى 59.12 دولار للبرميل، بحلول الساعة 07:30 بتوقيت غرينتش، بعد أن بلغت مستوى مرتفعا عند 59.41 دولار وهو أعلى مستوياتها منذ 20 فبراير من العام الماضي. ويمضي «برنت» على مسار الارتفاع 6% في الأسبوع الجاري.

وزادت العقود الآجلة لخام «غرب تكساس الوسيط» الأميركي بنسبة 0.5% إلى 56.52 دولار للبرميل، بعد أن لامست المستوى المرتفع البالغ 56.84 دولار، وهو أعلى مستوياتها منذ 22 يناير من العام الماضي. ويتجه الخام القياسي لتحقيق مكسب أسبوعي 8%.

وقالت فاندانا هاري، محللة الطاقة لدى «فاندا إنسايتس»: إن «زيادة الثقة في تحسن الاقتصاد والتعافي الوشيك للطلب على النفط حافزان كبيران للخام. في الوقت الحالي، يعزز الشح المتزامن للإمدادات، بسبب التخفيضات السعودية الإضافية، الأجواء المواتية، ربما يكون برنت في طريقه صوب المستوى المهم البالغ 60 دولارا».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

دبيبة: لا أحمل جنسية غير الليبية.. وسأعمل على احتكار الدولة للسلاح
ليبيا
موسى الكوني: السلطة الجديدة أمام تحديات أهمها توحيد المؤسسات والتحضير للانتخابات
ليبيا
محمد المنفي: حقوق الإنسان أخطر الملفات التي تهدد الدولة والمواطن في ليبيا
ليبيا
النائب عبدالله اللافي يتعهد بالالتزام بخارطة الطريق المعتمدة بملتقى الحوار ...
ليبيا
جريدة «الوسط»: جو سياسي مشحون يفصل بين انتهاء ولاية ستيفاني وبداية مهمة كوفيتش
ليبيا
غوتيريس للمرتزقة: اتركوا الليبيين وشأنهم
ليبيا
«الأزمات الدولية»: 4 مجموعات تتنافس على السلطة التنفيذية في ليبيا.. وتحذير من ...
ليبيا
مجموعة مسلحة تستولي على سيارة نجدة في بنغازي
ليبيا
«الصراعات» تهوي بنصيب الفرد من عائدات النفط الليبي إلى 128 دولارًا خلال 2020
ليبيا
بعد عشرة أعوام من سقوط القذافي.. آلان جوبيه: «لم يتحقق أي من أهداف التدخل ...
ليبيا
«بروكينغز»: ثلاثة خيارات للإدارة الأميركية الجديدة في ليبيا
ليبيا
مكافحة «كورونا» بـ«الموقتة»: تطبيق غرامات مالية حال عدم ارتداء الكمامات
ليبيا
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

النفط يسجل أعلى مستوى خلال عام