تقارير: شركة «أبل» تسعى للحصول على شريك لتطوير سياراتها الكهربائية

أحد متاجر شركة أبل في بكين. (أ ف ب)

انتشرت في كوريا الجنوبية واليابان تكهنات بأن شركة «أبل» تسعى للحصول على شريك لتطوير سيارتها الكهربائية، حيث ارتفعت أسهم شركات السيارات الكبرى بعد تقارير عن مناقشات مع الشركة المصنعة لهواتف «آيفون»، حسبما ذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء.

وذكرت جريدة «وول ستريت جورنال»، اليوم الجمعة، أن شركة «كيا موتورز» تجري محادثات مع شركاء محتملين بشأن خطة لتجميع سيارة من تصميم شركة «أبل». وقالت جريدة «نيكاي»، بصورة منفصلة إن شركة «أبل» تجري مناقشات مع ست شركات لصناعة السيارات على الأقل.

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وظهرت التكهنات بشأن مشروع «أبل» السري لتصميم سيارتها الخاصة وبيعها في ديسمبر بعد توقف دام عدة سنوات، فيما ورد ذكر شركة «هيونداي موتورز» المالكة الجزئية لشركة «كيا»، كشريك محتمل.

والسؤال الرئيسي هو ما مدى جدية شركة «أبل» في التعامل مع شركة «تسلا»، وغيرها من شركات تصنيع السيارات الكهربائية، وما إذا كانت قررت أنها ستحتاج إلى مصنع كبير بالفعل حتى تتمكن من طرح منتجها الخاص.