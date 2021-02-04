محاصيل البن البرازيلي مهددة بسبب الجفاف

مزارع برازيلي في مزرعة عائلية للبن في منطقة اسبيريتو سانتو البرازيلية، 23 وفمبر 2017 (أ ف ب)

يأمل مزارعو البن في ولاية مينا جيرايس التي تنتج 70% من بن أرابيكا البرازيلي في أن يؤدي هطول الأمطار المتأخرة إلى انتفاخ بذور النبتات، علها تحد من الانخفاض الحاد المتوقع هذه السنة في محاصيل البلد الذي يعتبر أكبر منتج ومصدر للبن في العالم.

وتتوقع شركة التوريد الوطنية (كوناب) أن يسجل تراجع بنسبة الثلث عن العام المنصرم في محصول أرابيكا، وهو صنف يمثل نحو 77% من الكمية الإجمالي التي تنتجها البرازيل من البن، وأن يقتصر هذا الإنتاج تالياً على ما بين 30 و33 مليون كيس، يزن كل منها 60 كيلوغراماً، وفق «فرانس برس».

ظاهرة طبيعية

ويعود هذا التراجع جزئياً إلى ظاهرة طبيعية هي دورة «السنتين»، إذ تكون إنتاجية نبتات هذا الصنف من البن جيدة في عام، في حين تكون غلتها أقل في السنة التالية.

ويلاحظ الباحث في مركز الدراسات المتقدمة في الاقتصاد التطبيقي في جامعة ساو باولو ريناتو غارسيا ريبيرو في تصريح إلى «فرانس برس» أن الجفاف ودرجات الحرارة المرتفعة جداً التي شهدتها البرازيل خلال الفترة الممتدة من سبتمبر إلى نوفمبر 2020 «فاقمت آثار هذه الظاهرة الطبيعية» من خلال تسببها بتأخير ازدهار الشجيرات وسقوط حبات البن فيما هي لا تزال في طور التكون.

ووفقاً لحسابات إلوييزا ميلو، من شركة «أغروكونسالت» الاستشارية، كان معدل هطول الأمطار في أكتوبر ونوفمبر في جنوب مينا جيرايس أقل بمرتين من المتوسط المعتاد للمتساقطات.

حصاد البن البرازيلي

وقرر الكثير من المنتجين اعتماد ما يسمى طريقة «الحصاد الصفري» في مواجهة هذه التوقعات غير الواعدة، وتقضي بتقليم كل شجيراتهم أو جزء منها لتحضير الموسم التالي بشكل أفضل. ويُبرز الأستاذ في قسم الإدارة والاقتصاد في جامعة لافراس الفيدرالية باولو هنريكي ليم أن «المحصول القياسي لعام 2020 والسعر المجزي لأرابيكا» بسبب الانخفاض الحاد في قيمة الريال مقابل الدولار مكّن «مزارعي البن من زيادة الاستثمار في حقولهم، وتجديد الشجيرات وإعادة تنظيمها، وشراء الأسمدة وزيادة الإنتاجية».

ويتوقع أن «يكون لهذه الاستثمارات تأثير على إنتاجيتهم في غضون ثلاث أو أربع سنوات». وفيما تتوقع دول أميركا الوسطى أيضاً انخفاض إنتاجها بسبب ما شهدته من أعاصير عنيفة خلال موسم القطاف في نوفمبر الفائت، تتعزز آمال المنتجين بأن تشهد المرحلة المقبلة زيادة في الطلب على البن بفعل تقدم التلقيح ضد جائحة «كوفيد-19».