«أميركان إيرلاينز» تدرس الاستغناء عن 13 ألف موظف حال توقف الإعانات الحكومية

طائرة من طراز 737 ماكس من إنتاج بوينغ في مطار رينتن قرب سياتل، 10 نوفمبر 2020، (ا ف ب)

حذرت شركة «أميركان إيرلاينز» الأميركية للطيران من أنّها «قد تضطر للاستغناء عن 13 ألف موظف، حال لم يتحسّن وضع سوق الطيران المشلول بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، وإذا لم تمدّد الحكومة الفدرالية معوناتها للقطاع إلى ما بعد الأول من أبريل».

وقال مسؤولو الشركة في رسالة إلى الموظفين: «سنعمل مع المسؤولين النقابيين لفعل كلّ ما بوسعنا لكي نخفّف قدر الإمكان من التداعيات على الوظائف»، حسب وكالة «فرانس برس».

ووفقا للرسالة، فإنّ الشركة تتوقّع أن تسير في الربع الأول من العام الجاري 45% من الرحلات التي تشغّلها في الظروف العادية.

وأعربت الشركة عن أسفها لبطء عمليات التلقيح ضد «كورونا»، والقيود التي فرضت على السفر الدولي بسبب الجائحة، مضيفة: «بناءً على توقّعات الطلب الحالية، لن نقوم بتشغيل جميع طائراتنا هذا الصيف كما كان مخطّطاً».

وبناء عليه قالت «أميركان إيرلاينز» إنّها ستباشر غدا الجمعة، بإرسال إخطارات فصل إلى 13 ألف موظّف، لتلحق بشركة «يونايتد إيرلاينز» التي أرسلت يوم الجمعة الماضي إخطارات فصل إلى 14 ألف موظف.