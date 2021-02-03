مدير «أمازون» يتنحى عن منصبه بعد تحقيق أرباح بقيمة 7.2 مليار دولار

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 03 فبراير 2021, 11:40 صباحا
المدير التنفيذي لشركة «أمازون» جيف بيزوس. (أ ف ب)

أعلن جيف بيزوس الثلاثاء أنّه سيتنحّى في وقت لاحق من هذا العام عن منصب المدير التنفيذي لشركة «أمازون» في الوقت الذي أعلن فيه عملاق التجارة الإلكترونية تسجيل زيادة هائلة في الأرباح والعائدات خلال فصل الأعياد، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وذكرت شركة «أمازون» في بيان أن آندي جاسي الذي يرأس وحدة خدمات الويب في أمازون، التي تعنى بالحوسبة السحابية، سيتولّى منصب المدير التنفيذي بحلول الفصل الثالث، وجاء قرار الانتقال في الإدارة مع إعلان «أمازون» عن تسجيل أرباح بلغت 7.2 مليار دولار خلال الفصل الذي يشمل موسم الأعياد، بالإضافة إلى ارتفاع في العائدات بنسبة 44% لتصل إلى 125.6 مليار.

وبيزوس الذي بفضل حصّته في «أمازون» أصبح أثرى رجل في العالم، قال إنّه سيتولّى منصب رئيس تنفيذي للشركة في الفصل الثالث مع تسلّم جاسي منصب المدير التنفيذي، وأشار بيزوس في البيان إلى أنّ «أمازون» وصلت إلى «ما هي عليه الآن بفضل الابتكار»، مضيفا: «حاليا أرى أمازون في أعلى مستوياتها الابتكارية على الإطلاق، ما يجعله الوقت المثالي لهذا الانتقال»، وانضمّ جاسي إلى أمازون مديرا تسويقيا العام 1997، وفي العام 2003 أسّس وحدة الحوسبة السحابية للشركة الأكثر ربحية لكنّ الأقلّ شهرة في الشركة العملاقة.

وقال بيزوس إنّه ينوي التركيز على العمل الخيري والفضاء والمشاريع الإعلامية بعد تنحّيه عن منصبه، مضيفا في رسالة إلى الموظفين إنّه لا يزال في أوج طاقته وإن «هذا لا يتعلّق بالتقاعد»، وتابع: بـ«صفتي رئيسا تنفيذيا سأظلّ منخرطا في مبادرات ممهمة في أمازون، لكن أيضا سأمتلك الوقت والطاقة اللذين احتاجهما للتركيز على صندوق داي وان وصندوق بيزوس للأرض وبلو أوريجن والواشنطن بوست والأمور الأخرى التي أنا شغوف بها».

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