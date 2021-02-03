أسعار النفط ترتفع بعد تسجيلها أعلى مستوياتها خلال عام

لقطة من موقع لاستخراج النفط في تكساس الأميركية، 12 مارس 2019. (ا ف ب)

ارتفعت أسعار النفط في آسيا اليوم الأربعاء، بعدما سجلت أعلى مستوياتها في نحو عام في الجلسة السابقة، مدعومة بسحب غير متوقع في مخزونات الخام الأميركية وتقديرات «أوبك+» لعجز سوق النفط العالمية هذا العام.

وعززت معنويات السوق من خلال الأخبار التي تفيد بأن الديمقراطيين في الكونجرس الأميركي اتخذوا الخطوات الأولى نحو دفع خطة مساعدات فيروس «كورونا» التي اقترحها الرئيس جو بايدن بقيمة 1.9 تريليون دولار دون دعم جمهوري، حسب وكالة «رويترز».

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 24 سنتا أو 0.4% إلى 55.00 دولار للبرميل لليوم الثالث على التوالي من المكاسب، وسجل المؤشر القياسي أعلى مستوى له في عام عند 55.26 دولار أمس الثلاثاء.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 26 سنتا، أو 0.5%، إلى 57.72 دولار للبرميل، لليوم الرابع من المكاسب بعد أن سجلت 58.05 دولار أمس، وهو أعلى مستوى منذ يناير من العام الماضي.

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ومزيدًا من دعم السوق، أظهرت بيانات الصناعة بعد إغلاق السوق يوم الثلاثاء انخفاض مخزونات النفط الخام والبنزين الأميركية بشكل غير متوقع.

وأفاد معهد البترول الأميركي أن المخزونات تراجعت بمقدار 4.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 29 يناير، مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع لـ«رويترز» لزيادة 446 ألف برميل.