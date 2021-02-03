أسعار النفط ترتفع بعد تسجيلها أعلى مستوياتها خلال عام

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 03 فبراير 2021, 09:03 صباحا
لقطة من موقع لاستخراج النفط في تكساس الأميركية، 12 مارس 2019. (ا ف ب)

ارتفعت أسعار النفط في آسيا اليوم الأربعاء، بعدما سجلت أعلى مستوياتها في نحو عام في الجلسة السابقة، مدعومة بسحب غير متوقع في مخزونات الخام الأميركية وتقديرات «أوبك+» لعجز سوق النفط العالمية هذا العام.

وعززت معنويات السوق من خلال الأخبار التي تفيد بأن الديمقراطيين في الكونجرس الأميركي اتخذوا الخطوات الأولى نحو دفع خطة مساعدات فيروس «كورونا» التي اقترحها الرئيس جو بايدن بقيمة 1.9 تريليون دولار دون دعم جمهوري، حسب وكالة «رويترز».

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 24 سنتا أو 0.4% إلى 55.00 دولار للبرميل لليوم الثالث على التوالي من المكاسب، وسجل المؤشر القياسي أعلى مستوى له في عام عند 55.26 دولار أمس الثلاثاء.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 26 سنتا، أو 0.5%، إلى 57.72 دولار للبرميل، لليوم الرابع من المكاسب بعد أن سجلت 58.05 دولار أمس، وهو أعلى مستوى منذ يناير من العام الماضي.

اقرأ أيضا: أسعار النفط تصل إلى مستويات ما قبل الجائحة على خلفية عاصفة ثلجية في أميركا

ومزيدًا من دعم السوق، أظهرت بيانات الصناعة بعد إغلاق السوق يوم الثلاثاء انخفاض مخزونات النفط الخام والبنزين الأميركية بشكل غير متوقع.

وأفاد معهد البترول الأميركي أن المخزونات تراجعت بمقدار 4.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 29 يناير، مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع لـ«رويترز» لزيادة 446 ألف برميل.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

يوفنتوس يضع قدما بنهائي كأس إيطاليا بثنائية لرونالدو في شباك إنتر ميلان
رياضة عالمية
السعودية تعلق دخول مواطنين من 20 دولة.. بينها الإمارات ومصر والولايات المتحدة و3...
دولى
العالم يتلقى 100 مليون جرعة من اللقاحات ضد «كورونا».. وتأكيد فعالية «سبوتنيك-في»
دولى
أسامة الصيد: برنامجي قائم على الأمن والسلم والاقتصاد وتقسيم ليبيا إلى 13 منطقة ...
ليبيا
المدعون الديمقراطيون يوجهون إلى ترامب تهمة «الخيانة» غير المسبوقة
دولى
معيتيق يعرض أمام ملتقى الحوار رؤية قائمة على 4 مرتكزات للحكومة الجديدة
ليبيا
البعثة الأممية تعلن نتائج تصويت ملتقى الحوار السياسي على مناصب المجلس الرئاسي
ليبيا
بومطاري يوجه بإلغاء الاعتمادات غير المصروفة إلى نهاية السنة المالية
ليبيا
«بلدي أبوسليم»: وفاة طفلة في مركز عزل جراء إصابتها بـ«كورونا»
ليبيا
البعثة الأممية تعلن اختصاصات المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية (نص كامل)
ليبيا
تطورات جديدة في قضية استيلاء واشنطن على نظام «بانتسير» الروسي في ليبيا
ليبيا
بينها موانئ ومنشآت نفطية.. 16 موقعاً ليبياً تحت مراقبة «إيريني»
ليبيا
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الفوائد الصحية من عصير الخضراوات