إلغاء 7800 وظيفة في «سيمنز إنيرجي» بحلول العام 2025

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 02 فبراير 2021, 08:28 مساء
شعار سيمنز للطاقة في فرانكفورت، 20 سبتمبر 2020. (أ ف ب)

أعلنت المجموعة الألمانية «سيمنز إنيرجي» للطاقة الثلاثاء أنها ستلغي 7800 وظيفة خلال السنوات الأربع المقبلة لخفض التكاليف في ظل التحوّلات المتسارعة التي تشهدها سوق الطاقة العالمية.

وأفادت أن الخطوات تهدف لتحسين «تنافسية (الشركة) عبر تعزيز بنية التكاليف على مدى البعيد». وتابعت في بيان أن «تحسين الآليات واعتماد منشآت أصغر وخفض تجاوز طاقات الموارد والتعديلات على المحفظة الاستثمارية ستؤدي جميعها إلى خفض عدد الوظائف بنحو 7800 وظيفة حول العالم في قطاع الغاز والطاقة»، وفق «فرانس برس».

وبالمجمل، يتأثر موظف من كل 12 بالقرار داخل المجموعة التي توظف نحو 90 ألف شخص. وسيتم إلغاء حوالى 3000 وظيفة في ألمانيا و1700 في الولايات المتحدة و3100 في مواقع أخرى.

وستكون نحو ثلاثة أرباع الوظائف المقرر إلغاؤها بحلول نهاية عام 2025 المالي في الإدارة والمبيعات. وقال الرئيس التنفيذي للشركة كريستيان بروخ إن «سوق الطاقة يتغيّر بشكل كبير وهو ما يوفر فرصا لنا لكنه يبرز أمامنا في الوقت ذاته تحديات كبيرة». وتابع «نريد من خلال هذا البرنامج بأن نستعيد تنافسيتنا وقوّتنا المالية لتشكيل عالم الطاقة المستقبلي».

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