أسعار النفط تصل إلى مستويات ما قبل الجائحة على خلفية عاصفة ثلجية في أميركا

إزاحة سيارة أجرة معطّلة خلال عاصفة ثلجية في نيويورك. (أ ف ب)

رفعت عاصفة ثلجية تضرب الولايات المتحدة أسعار النفط الخام، الثلاثاء، إلى مستويات ما قبل الجائحة، في حين واصلت البورصات العالمية ارتفاعها على خلفية التفاؤل بزيادة الحوافز المالية الأميركية.

في الأثناء تراجع سعر أونصة الفضة بنسبة 6.7% إلى 27.10 دولار، بعدما كان قد ارتفع الإثنين إلى أعلى مستوى له منذ ثماني سنوات على خلفية ارتفاع الطلب، وفق «فرانس برس».

البورصات الآسيوية والأوروبية

وسجّلت البورصات الآسيوية والأوروبية ارتفاعا كبيرا غداة مكاسب حقّقتها بورصة نيويورك، بعدما استعاد المستثمرون الثقة إثر تقلّبات شهدتها وول ستريت الأسبوع الماضي دفعت عضوين في مجلس الشيوخ الأميركي إلى المطالبة باتّخاذ إجراءات ضد ما وصفاه بأنها انتهاكات عبر صناديق التحوّط. ومع بدء التداول في بورصة نيويورك سجّل مؤشر داو جونز ارتفاعا بنسبة 1.2%.

كذلك ارتفعت أسعار النفط الخام على خلفية تفاؤل لدى المستثمرين بارتفاع الطلب في خضم عاصفة ثلجية تجتاح شمال شرق الولايات المتحدة. وارتفع سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط إلى 54.94 دولار، كما ارتفع سعر برميل خام برنت بحر الشمال إلى 57.78 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ نحو عام.

تفشي جائحة « كوفيد-19 »

ويعكس ارتفاع أسعار النفط تحوّلا مذهلا لأسواق النفط التي تراجعت مطلع العام الماضي إثر تفشي جائحة «كوفيد-19» مع ما رافقها من تدهور اقتصادي وصعوبات واجهت المؤسسات التجارية عالميا.

لكن أسهم شركة بريتش بتروليوم تراجعت بنسبة 3.4 بالمئة الثلاثاء بعدما أعلنت الشركة النفطية تسجيل خسائر صافية بلغت 20.3 مليار دولار العام الماضي بسبب الجائحة. وعلى صعيد خطة تحفيز الاقتصاد الأميركي التقى الرئيس جو بايدن الإثنين أعضاء جمهوريين في الكونغرس لمناقشة مقترحات مضادة للخطة في إطار سعيه لحشد تأييد الحزبين الجمهوري والديمقراطي للخطة.