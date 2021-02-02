الناتج المحلي الأميركي يعود إلى مستوى ما قبل «كورونا» منتصف 2021

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 02 فبراير 2021, 08:39 صباحا
بورصة وول ستريت في نيويورك، (أرشيفية: ا ف ب)

كشفت توقعات أن الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة سيعود إلى مستوى ما قبل جائحة فيروس كورونا المستجد بحلول منتصف العام 2021، لكن سيكون من الضروري الانتظار حتى العام 2024 للعودة إلى مستويات التوظيف ما قبل الأزمة، وفقا لمكتب الميزانية الأميركي.

واستند المكتب في توقعاته الجديدة، إلى «التوسع الاقتصادي الذي بدأ منتصف العام 2020، وأنه سيستمر، والاقتصاد سيكون أقوى مما كان متوقعا في يوليو»، حسب وكالة «فرانس برس».

ويتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.6% عام 2021، و2.9% عام 2022، و2.2% عام 2023، ثم 2.3% في المتوسط عامي 2024 و2025، و1.7% سنويا في المتوسط خلال الفترة 2026 -2031.

وانكمش الناتج المحلي الإجمالي لأكبر اقتصاد في العالم بنسبة 3.5% العام 2020، وهو أكبر انخفاض له منذ العام 1946.

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