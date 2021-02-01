أسعار النفط ترتفع متمسكة بمكاسب الأشهر الثلاثة الماضية

منصة لاستخراج النفط في تكساس، (أرشيفية: رويترز)

ارتفعت أسعار النفط اليوم الإثنين، بعد بداية ضعيفة، متمسكة بمكاسب الأشهر الثلاثة الماضية، رغم ظهور لقاح غير مكتمل لفيروس كورونا المستجد، وحالات عدوى جديدة، واكتشاف متغيرات جديدة، مما يكبح الأسعار.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 10 سنتات إلى 55.14 دولار للبرميل، في حين زادت العقود الآجلة لخام برنت الأمريكي سنتًا واحدًا إلى 52.21 دولار للبرميل، وحقق كلا المعيارين نحو 8% نسبة صعود في يناير، حسب وكالة «رويترز».

وتعززت أسعار النفط بفعل برامج التطعيم الجارية في البلدان المتضررة بشدة، وخفض الإنتاج من قبل كبار المنتجين مثل السعودية، لكن النشوة بشأن نهاية محتملة للوباء تقوضت بسبب بطء وتيرة التطعيمات، وظهور أنواع جديدة من الوباء.

لكن مع إثبات نجاح مزيد اللقاحات في التجارب، وتراجع العدوى في بعض المناطق، من المرجح أن يرتفع الطلب على النفط والوقود مع تلقيح المزيد من سكان العالم ضد «كورونا»، وفق «رويترز».