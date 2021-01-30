شركات سعودية تقاضي رجل الاستخبارات السابق سعد الجبري في كندا بتهمة الاختلاس

الأمير محمد بن نايف (يمين) وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، 14 ديسمبر 2016. (فرانس برس)