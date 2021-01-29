انخفاض إجمالي الناتج المحلي في بولندا بنسبة 2.8% في 2020

دولة بولندا. (أرشيفية الإنترنت)

انخفض إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لبولندا بنسبة 2.8% على أساس سنوي في عام 2020، وفقًا للتقدير الأولي لمكتب الإحصاء في البلاد.

ووصلت النتيجة لمستوى أسوأ بقليل من المتوقع، حيث توقع المحللون انخفاضا بنسبة 2.6%، وفقا لإجماع في الآراء بحسب وكالة أنباء «بي إيه بي».

وشهد إجمالي الناتج المحلي لبولندا ارتفاعا في العام 2019 بنسبة 4.5%.

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وانخفض الطلب المحلي بنسبة 3.7% على أساس سنوي في العام 2020. وانخفض الاستهلاك الخاص بنسبة 3%، بينما انخفضت الاستثمارات بنسبة 8.4%.

وانخفض معدل الاستثمار، أي نسبة الاستثمارات إلى إجمالي الناتج المحلي الحالي، من 18.5% إلى 17.1% في العام 2020، ليصل إلى أدنى مستوى منذ تسعينات القرن الماضي، وفقا لدومينيك روزكروت رئيس مكتب الإحصاء.