الصين تصدر أكثر من 220 مليار كمامة في 2020

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 29 يناير 2021, 01:35 مساء
عمال في ورشة لصنع الكمامات في الصين، 28 يناير 2021. (أ ف ب)

صدّرت الصين أكثر من 220 مليار كمامة العام الماضي، وفق ما أفادت وزارة التجارة، الجمعة، أي ما يعادل 40 كمامة لكل شخص خارج الصين في ظل ارتفاع الطلب على المعدات الواقية بشكل كبير جرّاء تفشي «كوفيد-19».

وبات جني ملايين الدولارات مقابل الكمامات محرّكا أساسيا لصادرات الصين بعدما جمّد «كوفيد-19» النشاط الاقتصادي تقريبًا مطلع 2020، وأثّر سلبًا على النمو، وفق وكالة «فرانس برس».

وقال نائب وزير التجارة الصيني كيان كمينغ، للصحفيين، الجمعة، إنه إضافة إلى الكمامات، صدّرت الصين 2.3 مليار قطعة من معدات الوقاية، ومليار وحدة من معدات فحص «كوفيد-19» العام الماضي. فيما أفاد الناطق باسم الجمارك لي كويوين، مطلع الشهر الجاري، أن قيمة شحنات الكمامات وحدها بلغت 340 مليار يوان (52.6 مليار دولار)، وقال الحجم «يساوي توفير نحو 40 كمامة لكل شخص في العالم خارج الصين».

وكانت الصين، حيث ظهر كوفيد-19 أول مرة أواخر العام 2019، أول دولة في العالم تتعافى بعدما فرضت تدابير إغلاق صارمة وإجراءات لاحتواء الفيروس. ومن المتوقع أن تكون أول قوة اقتصادية كبيرة في العالم تحقق نموًا إيجابيًا لسنة 2020.

لكن المسؤول في وزارة التجارة تشو شيجيا، قال الجمعة، إن الصين لا تزال تواجه بيئة «صعبة ومعقدة» في ما يتعلق بالتجارة الخارجية والاستثمار هذا العام.

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