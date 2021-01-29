أسعار النفط تستقر بعد خفض السعودية الإنتاج وتراجع المخزونات الأميركية

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 29 يناير 2021, 09:13 صباحا
لقطة من موقع لاستخراج النفط في تكساس الأميركية، 12 مارس 2019. (ا ف ب)

استقرت أسعار النفط اليوم الجمعة، ملتزمة بنطاق سجل على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية، وقد ساعد خفض إنتاج النفط في السعودية وتراجع مخزونات النفط الأمريكية في تعويض قلة الطلب على الوقود، بسبب توقف علميات التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد في دول حول العالم.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت شهر مارس، 4 سنتات أو 0.1% إلى 55.57 دولار للبرميل، بعد انخفاضها 0.5% في الجلسة السابقة، وفي حين ارتفع عقد أبريل الأكثر نشاطا 13 سنتا، أو 0.2%، إلى 55.23 دولار، حسب وكالة «رويترز».

وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 7 سنتات إلى 52.27 دولار للبرميل، بعد انخفاضها بنسبة 1.0% أمس الخميس.

ومن المقرر أن تخفض السعودية إنتاجها مليون برميل يوميا في فبراير ومارس، كما تحسن الامتثال لقيود الإنتاج من قبل منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» وحلفائها، في يناير.

كما يساعد تراجع مخزونات النفط الأمريكية بمقدار 9.9 مليون برميل الأسبوع الماضي وتوقعات بانخفاض طفيف في إنتاج النفط الأمريكي في فبراير في دعم السوق.

ومع ذلك ، توجت مكاسب السوق بالمخاوف بشأن توقف إطلاق اللقاحات وانتشار المتغيرات الجديدة المعدية لفيروس كورونا.

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