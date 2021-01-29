باريس ترحب بـ«التزام» واشنطن التفاوض حول ضرائب الشركات متعددة الجنسيات

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 29 يناير 2021, 01:37 صباحا
(من اليسار إلى اليمين) رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية في المجال الاقتصادي أنخيل غوريا ورئيس الحكومة الإسباني بيدرو سانشيز والأمين العام لليونسكو أودري أزولاي خلال الذكري الستين لتأسيس

رحب وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير في اتصال هاتفي مع وزيرة الخزانة الأميركية الجديدة جانيت يلين الخميس بـ«التزام» واشنطن بالتفاوض حول فرض ضرائب على الشركات المتعددة الجنسيات، بهدف التوصل إلى اتفاق بحلول الصيف.

وقالت الوزارة الفرنسية في بيان نقلته وكالة «فرانس برس»: «تلقى الوزير بشكل إيجابي للغاية التزام الوزيرة بمشاركة فعالة لفرق أميركية في المناقشات حول الضرائب في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، بهدف التوصل إلى اتفاق دولي».

من جهتها، قالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان منفصل أن جانيت يلين «التزمت باستئناف نشيط للنقاشات الجارية صلب منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي بشأن الضرائب الدولية من أجل صياغة اتفاق دولي». ويتضمن الاتفاق خاصة القضية الشائكة المتعلقة بفرض ضرائب على الشركات الرقمية العملاقة.

وفشلت الدول الأعضاء في المنظمة، وعددها 137 دولة، في أكتوبر الماضي في التوصل إلى اتفاق بشأن فرض ضرائب على هذه المجموعات الكبيرة قبل نهاية عام 2020، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى عرقلة الولايات المتحدة للمفاوضات. كما تطرق وزير الاقتصاد ووزيرة الخزانة في إدارة الرئيس جو بايدن إلى «ضرورة تخفيف التوتر التجاري الذي يؤثر سلباً على النمو، خاصة بين الولايات المتحدة وأوروبا»، وفق البيان الفرنسي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مندوب فرنسا: الطريق الساحلي لم يُفتح بعد وهذا أمر غير مقبول
ليبيا
ضواحي الموصل ملاذ لسكان مدينتها القديمة المدمرة
عربى
6 شخصيات تتنافس على كرسي اتحاد الكرة الليبي
رياضة محلية
صالح صولة يعلن ترشحه لعضوية الاتحاد الليبي لكرة القدم
رياضة محلية
لوحة لبوتيتشيلي بـ80 مليون دولار تعرض في مزاد
ثقافة وفن
«ذا تايمز»: أميركا تحصل على منظومة «بانتسير» روسية استولت عليها حكومة الوفاق
ليبيا
أسترالي ينجح في تحرير نفسه من فكي تمساح
منوعات
البابا فرنسيس يلتقي المرجع الشيعي علي السيستاني خلال زيارته إلى العراق
دولى
«العفو الدولية» تندّد باستخدام لبنان أسلحة فرنسية لـ«قمع» تظاهرات سلمية
عربى
«فايزر» و«بايونتيك» تؤكدان «فعالية» لقاحهما ضد نسختي «كورونا» البريطانية والجنوب...
دولى
إدارة بايدن تعلن عن تغيير في السياسة الأميركية في الشرق الأوسط
دولى
«فيسبوك» يتوقف عن توصية مستخدميه بالانضمام إلى مجموعات سياسية
دولى
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بيانات رسمية: ارتفاع أسعار أكثر من نصف السلع الأساسية في طرابلس خلال 2020