باريس ترحب بـ«التزام» واشنطن التفاوض حول ضرائب الشركات متعددة الجنسيات

(من اليسار إلى اليمين) رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية في المجال الاقتصادي أنخيل غوريا ورئيس الحكومة الإسباني بيدرو سانشيز والأمين العام لليونسكو أودري أزولاي خلال الذكري الستين لتأسيس

رحب وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير في اتصال هاتفي مع وزيرة الخزانة الأميركية الجديدة جانيت يلين الخميس بـ«التزام» واشنطن بالتفاوض حول فرض ضرائب على الشركات المتعددة الجنسيات، بهدف التوصل إلى اتفاق بحلول الصيف.

وقالت الوزارة الفرنسية في بيان نقلته وكالة «فرانس برس»: «تلقى الوزير بشكل إيجابي للغاية التزام الوزيرة بمشاركة فعالة لفرق أميركية في المناقشات حول الضرائب في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، بهدف التوصل إلى اتفاق دولي».

من جهتها، قالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان منفصل أن جانيت يلين «التزمت باستئناف نشيط للنقاشات الجارية صلب منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي بشأن الضرائب الدولية من أجل صياغة اتفاق دولي». ويتضمن الاتفاق خاصة القضية الشائكة المتعلقة بفرض ضرائب على الشركات الرقمية العملاقة.

وفشلت الدول الأعضاء في المنظمة، وعددها 137 دولة، في أكتوبر الماضي في التوصل إلى اتفاق بشأن فرض ضرائب على هذه المجموعات الكبيرة قبل نهاية عام 2020، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى عرقلة الولايات المتحدة للمفاوضات. كما تطرق وزير الاقتصاد ووزيرة الخزانة في إدارة الرئيس جو بايدن إلى «ضرورة تخفيف التوتر التجاري الذي يؤثر سلباً على النمو، خاصة بين الولايات المتحدة وأوروبا»، وفق البيان الفرنسي.