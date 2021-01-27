تراجع أرباح أكبر مصرفين في الإمارات

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 27 يناير 2021, 04:56 مساء
مقر بنك أبوظبي الأول بالعاصمة الإمارتية. (الإنترنت)

أعلن مصرفا «أبوظبي الأول» و«الإمارات دبي الوطني» أكبر مصرفين في الإمارات، الأربعاء، انخفاضا في أرباحهما العام الماضي بعدما قاما بتخصيص أموال ضخمة لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد على اقتصاد الدولة الخليجية الثرية، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وأفاد بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر مصرف في دبي، بأن صافي أرباحه انخفض بنسبة 52 بالمئة ليصل إلى 1,9 مليار دولار مقارنة بنحو 3,9 مليار دولار في 2019، وأضاف البنك وهو ثاني أكبر مصارف الإمارات العربية المتحدة، أنه خصص 2,15 مليار دولار كتعويضات للمخاطر المحتملة من جائحة فيروس كورونا، بزيادة بنسبة 65 بالمئة عن العام السابق.

وقال رئيس مجلس الإدارة الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم «حقّق بنك الإمارات دبي الوطني ربحا صافيا بلغ سبعة مليارات درهم (1,9 مليار دولار) في العام 2020 على الرغم من الوباء العالمي الذي تسبب في اضطراب كبير للأفراد والمجتمعات والشركات».

وفي العاصمة الإماراتية، أعلن بنك أبوظبي الأول أكبر مصارف الدولة، الثلاثاء تحقيق أرباح بلغت 2,9 مليار دولار العام الماضي في انخفاض من 3,4 مليار دولار في 2019.

وقال المصرف إن التراجع سببه الاضطراب الاقتصادي العالمي الناجم عن جائحة فيروس كورونا المستجد وانخفاض أسعار الفائدة وتقلب الأسواق.

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