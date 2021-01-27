منتدى السعودية الاستثماري ينطلق حضوريا وافتراضيا

ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان يشارك بمنتدى الاقتصاد العالمي من العلا في 13يناير 2021. (أ ف ب)

تنظم السعودية، الأربعاء، مؤتمرا استثماريا على غرار منتدى دافوس، ينظّم حضوريا وافتراضيا وسط جائحة كورونا المستجد، ويقوم خلاله عشرات السياسيين وكبار رجال الأعمال العالميين بمداخلات، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وقال المنظمون إن نحو 150 متحدثا سيشاركون في النسخة الرابعة من منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار»، وذلك بهدف إبراز المملكة الساعية لتنويع اقتصادها كوجهة استثمارية ديناميكية، ومن المقرر أن يشارك نحو 100 متحدث من نيويورك وباريس وبكين وبومباي، على أن يحضر 50 شخصا المؤتمر في مركز في الرياض. وينعقد المؤتمر بالتزامن مع أعمال منتدى دافوس الرئيسي.

ومن بين المشاركين الرئيس التنفيذي لمجموعة «غولدمان ساكس» ديفيد سولومون، ورئيس شركة الأسهم الخاصة «بلاكستون» ستيفن شوارزمان، والرئيس التنفيذي لشركة إدارة الأصول «بلاكروك» لاري فينك، والعداء الأولمبي السابق يوسين بولت، ويأتي الاجتماع الذي كان من المقرر عقده في أكتوبر الماضي، وسط وباء كورونا المستجد الذي ضرب الاقتصاد العالمي.

وقال رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة في السعودية ياسر الرميان في بيان «لم يكن هناك وقت أكثر أهمية من قبل للقادة والمستثمرين وصناع السياسات للعمل من أجل إعادة تنشيط الاقتصاد العالمي».

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أطلق المنتدى الذي يسمى «دافوس الصحراء» في العام 2017 لاجتذاب المستثمرين الأجانب والترويج لخطة تنويع الاقتصاد ضمن رؤية 2030 التي طرحها الأمير في 2016 والهادفة لوقف الارتهان للنفط.

وفي العام 2018 دفعت تداعيات مقتل الصحفي جمال خاشقجي على يد سعوديين في اسطنبول، لائحة طويلة من رجال الأعمال والقادة السياسيين إلى الانسحاب من المؤتمر في اللحظة الأخيرة.

وتسببت جريمة القتل في القنصلية السعودية في اسطنبول في واحدة من أسوأ أزمات العلاقات الدبلوماسية والعامة على الإطلاق للسعودية. لكن المنتدى عاد للحياة في 2019 مع انحسار الغضب العالمي بشأن الجريمة.