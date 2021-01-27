خفض راتب الرئيس التنفيذي لمصرف غولدمان ساكس 10 ملايين دولار في إطار فضيحة «1 إم دي بي»

المجموعة المالية الأميركية العملاقة «غولدمان ساكس». (الإنترنت)

خفض مصرف غولدمان ساكس راتب رئيسه التنفيذي ديفيد سولومون للعام 2020، بمقدار عشرة ملايين دولار إلى 17.5 مليون دولار، بسبب دور البنك في فضيحة الرشوة الماليزية «1 إم دي بي»، كما كشفت وثائق الثلاثاء.

وتفيد هذه الوثائق المالية أن «مبالغ المكافآت تعكس القرار الذي أعلنه مجلس الإدارة»، ويتضمن أيضا تفاصيل خفض راتبي مدير العمليات جون والدرون، والمدير المالي ستيفن شير.

وكتب في هذه الوثائق أنه على الرغم من أن المسؤولين الثلاثة لم يكونوا «على علم بمشاركة الشركة في أي نشاط غير مشروع، في الوقت الذي رتبت فيه الشركة صفقات سندات 1 إم دي بي، يعتبر مجلس الإدارة قضية (1 إم دي بي) إخفاقا مؤسسيا».

واعترف مصرف غولدمان ساكس بمسؤوليته في أكتوبر الماضي، بشأن دوره في الفضيحة، ووافق على دفع نحو ثلاثة مليارات دولار لوقف التحقيقات الأميركية.

وكان حكم على رئيس الوزراء المالي السابق نجيب عبدالرزاق، العام الماضي بالسجن 12 عاما بتهم فساد مرتبطة بالفضيحة التي أدت إلى سقوط حكومته.

وكانت ماليزيا أسقطت في ديسمبر الماضي، دعاوى قضائية ضد «غولدمان ساكس» في قضية صندوق «1 ماليزيا للتنمية بيرهاد» أو (1 إم دي بي)، بعد تسوية تم التوصل إليها بالتراضي في يوليو.

وتم اختلاس مليارات الدولارات من الصندوق الذي كان يهدف إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية لماليزيا، في عمليات احتيال تشعبت في جميع أنحاء العالم.

واتهمت ماليزيا مجموعة غولدمان ساكس بالمساعدة على اختلاس الأموال عبر تنظيم إصدار سندات تبلغ قيمتها في المجموع 6.5 مليار دولار، بينما حصل المصرف الاستثماري على عمولات في إطار العملية بقيمة 600 مليون دولار.

ودفعت المجموعة المالية غولدمان ساكس لماليزيا في يوليو 2.5 مليار دولار في إطار اتفاق ودي، كما ضمن البنك استرداد مبلغ 1.4 مليار على الأقل من أموال الصندوق المختلسة.