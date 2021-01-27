أسعار النفط ترتفع مع انخفاض مخزونات الخام الأميركية وتراجع حالات «كورونا» في الصين

منصة لاستخراج النفط في تكساس، (أرشيفية: رويترز)

ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء، بعد أن أظهرت بيانات صناعية أن مخزونات الخام الأميركية تراجعت بشكل مفاجئ الأسبوع الماضي، كما أعلنت الصين، ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم، تسجيل أقل عدد إصابات يومي بفيروس «كورونا المستجد»، ما عزز الآمال في انتعاش قيد الطلب.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 19 سنتا أو 0.3% إلى 56.10 دولار للبرميل، كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 20 سنتا أو 0.4% إلى 52.81 دولار للبرميل، حسب وكالة «رويترز».

وأفاد معهد البترول الأميركي أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، تراجعت 5.3 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 22 يناير، مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز» لزيادة 430 ألف برميل.

كما دعم الأسعار أيضا تخفيف المخاوف بشأن الطلب على الوقود في الصين، بعدما بدأ منحنى الإصابة في الهبوط، حيث أظهرت بيانات رسمية اكتشاف 75 حالة إصابة جديدة بالوباء اليوم، وهو أدنى حصيلة يومية منذ 11 يناير.