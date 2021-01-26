أسعار النفط تتراجع مع تزايد إصابات «كورونا»

لقطة من موقع لاستخراج النفط في تكساس الأميركية، 12 مارس 2019. (فرانس برس)

تراجعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، بعد تلاشي الآمال في الموافقة السريعة على خطة تحفيز جديدة للاقتصاد الأميركي، وتزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد، مما أثار تساؤلات بشأن وتيرة أي تعافٍ في الطلب.

ونزل خام برنت 28 سنتا أو 0.5% إلى 55.60 دولار، بينما انخفض الخام الأميركي 25 سنتا أو 0.5% إلى 52.52 دولار، وارتفع كلاهما بنحو 1% أمس الإثنين، حسب وكالة «رويترز».

بعد أن وصل أخيرا إلى أعلى مستوياته في 11 شهرًا، أصبح النفط عالقًا بين الشكوك المستمرة بشأن أي انتعاش في الطلب مع استمرار تفشي الوباء، يقابله تفاؤل لمزيد من التحفيز من إدارة بايدن التي تم تنصيبها حديثًا في الولايات المتحدة لدعم النمو الاقتصادي مع طرح اللقاحات.

لكن مسؤولي إدارة بايدن ما زالوا يحاولون إقناع المشرعين الجمهوريين بالحاجة إلى مزيد من التحفيز، مما يثير تساؤلات حول موعد الموافقة عليه.