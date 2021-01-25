منظمة العمل الدولية: فقدان 255 مليون وظيفة خلال العام 2020

شعار منظمة العمل الدولية. (الإنترنت)

تسبب وباء «كورونا المستجد» في «أضرار بالغة» لقطاع الوظائف حول العالم مع خسارة ما يعادل 255 مليون وظيفة في العام 2020، بحسب ما أعلنت منظمة العمل الدولية، اليوم الإثنين.



وأكدت المنظمة، التابعة للأمم المتحدة في تقريرها السابع المخصص لآثار الوباء على عالم الأعمال، أنه تمت في العام الماضي «خسارة 8.8% من ساعات العمل في العالم (مقارنة مع الفصل الرابع العام 2019) ما يعادل 255 مليون وظيفة بدوام كامل»، أي خسارة ساعات عمل أكثر بمعدل أربع مرات مقارنة مع فترة الأزمة المالية خلال العام 2009، وفق وكالة «فرانس برس».