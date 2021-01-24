مصر تعتزم إنشاء قطار سريع يصل إلى العلمين وأسوان

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 24 يناير 2021, 09:00 صباحا
السيسي خلال وضع حجر الأساس لمدينة العلمين الجديدة، مارس 2018. (الإنترنت)

قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إن بلاده تعتزم إنشاء قطار سريع جديد من مدينة السادس من أكتوبر إلى محافظة أسوان، ويمر بمدينة العلمين الجديدة، شمالي غرب البلاد.

وأضاف في تصريحات أمس السبت أن هذا القطار السريع سيقطع المسافة البالغة 850 كيلومترا في 4 ساعات، وفقا لموقع «مصراوي»، موضحا أن هناك لجنة عليا في مجلس الوزراء تراجع كل الإجراءات المالية للمشروعات وتناقش كل قرض تعتزم الدولة الحصول عليه.

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وفي الرابع عشر من يناير الجاري، وقعت مصر مذكرة تفاهم مع شركة «سيمنز» الألمانية لتنفيذ خط قطار فائق السرعة بتكلفة 23 مليار دولار يربط شرقي مصر بالساحل الشمالي.

وخلال المرحلة الأولى، سيمتد خط السكك الحديدية الكهربائي من العين السخنة على البحر الأحمر إلى مدينة العلمين الجديدة في الساحل الشمالي، مرورا بالعاصمة الإدارية الجديدة التي يجري إنشاؤها شرق القاهرة.

وقال وزير النقل المصري كامل الوزير إن المشروع سيساهم في ربط العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة بشبكة سكك حديدية لنقل الركاب والبضائع من خلال وسيلة نقل سريعة وعصرية وآمنة.

وتبلغ السرعة التصميمية للقطار 250 كيلو مترا في الساعة، وسيساهم في ربط العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة بشبكة السكك الحديدية لنقل الركاب والبضائع من خلال وسيلة نقل سريعة وعصرية وآمنة.

وسيبدأ القطار من مدينة العين السخنة على ساحل البحر الأحمر إلى مدينة العلمين الجديدة مرورا بالعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة السادس من أكتوبر ومحطة سكك حديد الإسكندرية الحالية ومدينة برج العرب.

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