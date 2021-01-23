نيجيريا تحرم المصدرين أصحاب عائدات التصدير في الخارج من الخدمات البنكية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 23 يناير 2021, 07:45 مساء
الرئيس النيجيري محمد بخاري، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن البنك المركزي النيجيري، اليوم السبت، أن المصدِّرين النيجيريين الذين لم يعيدوا عائدات التصدير إلى البلاد سيتم حرمانهم من جميع الخدمات المصرفية اعتبارًا من 31 يناير.

وقال أوسيتا نوانيسوبي، الناطق باسم البنك المركزي في رسالة نصية، إن الأمر الجديد ينطبق على الصادرات حتى يونيو من العام الماضي، ويجب أن تتم إعادة عائدات النفط إلى الوطن في غضون 90 يومًا وعائدات الصادرات غير النفطية في غضون 180 يومًا، ، حسبما أفادت وكالة «بلومبرغ» للأنباء.

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وتأتي هذه الإجراءات في إطار محاولة الدفاع عن عملة البلاد من خلال استهداف المستوردين والمصدرين بقواعد أكثر صرامة.

وصدر القرار بعد انخفاض أسعار النفط وانتشار جائحة فيروس «كورونا»، التي أدت إلى نقص الدولارات في أكبر منتج للنفط الخام في أفريقيا، مما أدى إلى حدوث فجوة واسعة بين سعر الصرف الرسمي والسعر في السوق الموازية.

وأدى الفارق، البالغ نحو 25%، إلى تحفيز المصدِّرين لتحويل دخل العملات الأجنبية إلى قنوات غير رسمية.

 

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