تقرير: «تويوتا» تستعين موقتا بموظفين من «ميتسوبيشي» وشركات أخرى

سيارات تويوتا. (أرشيفية الإنترنت)

وافقت شركة «تويوتا موتورز»، موقتًا على قبول موظفين من الشركات اليابانية المتخصصة في تصنيع أجزاء الطائرات اليابانية بما في ذلك شركة «ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة» و«كاواساكي للصناعات الثقيلة» في إحدى وحداتها، حيث أضرت جائحة «كورونا» بالطلب على الطائرات، بحسب ما ذكرته جريدة «نيكي» اليابانية.

وقبلت وحدة «تويوتا أوتو بادي» المئات من الموظفين، بحسب تقرير «نيكي»، دون الإشارة من أين حصلت على المعلومات.

تعرف إلى جديد «تويوتا إنوفا 2021»

ولم تسم شركات أخرى تم قبول موظفين منها، بحسب ما نقلته وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن «نيكي».

وقالت «ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة» إنها سوف تنقل الموظفين بطرق مختلفة تماشيا مع استغلال القدرات رغم أنها رفضت الكشف عن الأماكن التي سوف ترسلهم إليها، بحسب التقرير.