«فولكس فاجن» تتوقع أرباح تشغيل بقيمة 10 مليارات يورو للعام 2020 رغم «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 22 يناير 2021, 03:08 مساء
شركة فولكس فاجن الألمانية. (أرشيفية الأنترنت)

تتوقع مجموعة «فولكس فاجن» الألمانية العملاقة لصناعة السيارات أن تبلغ قيمة أرباحها التشغيلية عن العام الماضي 10 مليارات يورو على الرغم من الخسائر الكبيرة في المبيعات بسبب أزمة جائحة كورونا.

كما أعلنت الشركة التي يقع مقرها في مدينة فولفسبورج اليوم الجمعة أنه يمكن استنادا إلى الأرقام الأولية افتراض أن هذه هي قيمة أرباح التشغيل - قبل احتساب التأثيرات الخاصة بما في ذلك تكاليف قانونية أخرى في التعامل مع أزمة فضيحة الديزل.

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ولم تقدم فولكس فاجن بعد أي معلومات عن صافي الربح. وتوقعت الشركة مؤخرا أنه سيكون بإمكانها اختتام عام 2020 بتحقيق أرباح.

واستقرت مبيعات المجموعة بالفعل مرة أخرى في الربع الأخير من العام الماضي.

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