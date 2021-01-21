«أمازون» تعرض على بايدن المساعدة في حملة التلقيح ضد «كورونا» بأميركا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 21 يناير 2021, 08:44 صباحا
شعارات شركات التكنولوجيا الكبرى على هاتف نقال، (أرشيفية: ا ف ب)

عرضت شركة «أمازون» على الرئيس الأميركي جو بايدن مساعدة إدارته في حملة التلقيح ضدّ جائحة فيروس «كورونا المستجد» في الولايات المتّحدة.

وقال المسؤول عن فرع الاستهلاك في المجموعة، ديف كلارك إن «أمازون على استعداد للمساعدة في تطعيم 100 مليون أميركي خلال الأيام المئة الأولى» من تولي بايدن السلطة، حسب رسالة إلى الأخير، اطلّعت عليها وكالة «فرانس برس».

وأضاف أنّ عملاق التجارة الإلكترونية والتكنولوجيا يعتزم أن يلقّح سريعا موظّفيه البالغ عددهم في الولايات المتّحدة 800 ألف شخص، وهم بغالبيتهم «عمّال أساسيون لا يمكنهم العمل عن بُعد».

وأبرمت «أمازون»، ومقرّها في سياتل، اتفاقا مع منظمة صحيّة لكي تلقّح في أسرع وقت ممكن موظّفيها العاملين في المستودعات وفي مراكز البيانات وفي متاجر «هول فودز».

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