تراجع عدد السياح في قبرص بنسبة 84% بسبب «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 19 يناير 2021, 08:49 صباحا
ساحل مدينة لارناكا في قبرص، 15 يناير 2021، (ا ف ب)

تراجع قطاع السياحة في قبرص، من استقبال عدد قياسي من السياح العام 2019، إلى انخفاض بنسبة 84% في العام 2020؛ بسبب القيود المرتبطة بجائحة فيروس كورونا المستجد، وفق أرقام رسمية.

ووجهت الجائحة ضربة قاسية إلى قطاع السياحة الحيوي في الجزيرة، إذ انخفض عدد السياح الوافدين من 3,97 ملايين في عام 2019 إلى 631 ألفا و609 فقط في عام 2020، حسب ما نقلته وكالة «فرانس برس» عن دائرة الإحصاء القبرصية.

وتساهم السياحة عادة في نحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي للجزيرة المتوسطية، ووفرت نحو 2,68 مليار يورو في 2019.

لكن عدد السياح الوافدين تراجع بعد أن فرضت قبرص إجراءات إغلاق للحد من انتشار الفيروس، كما فرضت قيود على السفر في أسواق السياحة الرئيسية الوافدة إلى قبرص وبريطانيا وروسيا وإسرائيل، بينما أعاقت إجراءات الحجر الصحي في جميع أنحاء أوروبا المسافرين أيضًا.

وأنهى الوباء أربع سنوات قياسية متتالية من وصول السياح، ما ساعد قبرص على الخروج من أزمة مالية في العام 2013، وفي ديسمبر الفائت، كان عدد السائحين الوافدين 9682 فقط، بانخفاض سنوي بنسبة 91%.

وفيما تحركت الحكومة بسرعة لاحتواء الوباء عند تسجيل أولى الحالات في مارس، بذلت قبرص منذ ذلك الحين جهودا حثيثة لاحتواء تفشي المرض، وتشهد الجزيرة الآن ثاني إغلاق لها، مع منع معظم الوافدين من الاتحاد الأوروبي من الدخول، وسجّلت قبرص 29 ألفا و130 إصابة بالفيروس و175 حالة وفاة.

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