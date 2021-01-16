البرازيل: تسريح نحو 5 آلاف عامل يعملون في قطاع صناعة السيارات

شعار شركة فورد لصناعة السيارات. (أ ف ب)

أعلنت شركة «فورد» الأميركية لصناعة السيارات إغلاق آخر ثلاثة مصانع لها في البرازيل، وتسريح نحو خمسة آلاف عامل في هذا القطاع الذي يواجه أزمة بسبب وباء «كوفيد-19».

وذكرت شركة «فورد» في بيان: «ستتوقف فورد عن الإنتاج، وزاد الوباء من كمية الإنتاج غير المستخدمة وأدى انخفاض المبيعات إلى سنوات من الخسائر الضخمة».

وأوضحت الشركة المصنعة أن «إعادة الهيكلة هذه تمثل ما قيمته 4.1 مليار دولار، منها 2.5 مليار في 2020 و1.6 مليار في 2021»، ونقل البيان عن رئيس الشركة جيم فارلي: «نعلم أن هذه القرارات صعبة للغاية لكنها ضرورية لخلق شركة سليمة ومستدامة».

وسبق أن أغلقت «فورد»، في إطار خطة إعادة هيكلة في العالم، في فبراير 2019، أقدم مصنع لها في البرازيل، والذي كان يقوم بتشغيل أكثر من ثلاثة آلاف شخص في المنطقة الصناعية التاريخية في مدينة ساو برناردو دو كامبو، قرب ساو باولو.

وأشارت الشركة المصنعة للسيارات إلى أن الإنتاج سيتوقف «مباشرة» في مصانع كاماكاري شمال شرق البلاد وتوباتيه جنوب شرق البرازيل، وأن «تصنيع أجزاء معينة فقط سيستمر لبضعة أشهر لضمان خدمة ما بعد البيع».

وسيواصل المصنع في هوريزونتي بولاية سيارا شمال شرق البلاد العمل «حتى الربع الرابع من العام 2021» وستبقي «فورد» في البرازيل على مقرها الإداري ومركز تطوير المنتجات وميدان الاختبار.

وأشارت الشركة إلى أن هذه الخطة لا تشمل المصانع في الأرجنتين ومشروع المصنع في أوروغواي، أو أنشطة المبيعات في أماكن أخرى في أميركا الجنوبية، حيث انخفضت مبيعات السيارات الجديدة في البرازيل بنسبة 26% في العام 2020 مقارنة بالعام السابق بسبب الأزمة الصحية.