بايدن يكشف عن حزمة تحفيز للاقتصاد الأميركي بـ 1.9 تريليون دولار

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 15 يناير 2021, 08:57 صباحا
الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن يتحدث في ويلمنغتون، 14 يناير 2021، (ا ف ب)

كشف الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن عن خطته لإنعاش وتحفيز الاقتصاد الأميركي، بقيمة 1.9 تريليون دولار، وتهدف الى مساعدة العائلات والشركات المتضررة من الوباء.

وقال بايدن «سنتجاوز هذا معا» في إشارة إلى التداعيات السلبية لجائحة فيروس كورونا المستجد، مضيفا بعد أسبوع على اقتحام متظاهرين مؤيدين للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب مبنى «كونغرس»، أنه «لا يمكن فعل ذلك في دولة منفصلة ومنقسمة»، حسب وكالة «فرانس برس».

وتعهّد بايدن بتأمين «ملايين فرص العمل» في مجال الصناعة التحويلية حيث يحظى ترامب بشعبية كبيرة، بالإضافة إلى خططه من أجل اقتصاد مبتكر ومكافحة تغير المناخ، مضيفا أنّ خطّة المساعدة الطارئة ستتبعها خطّة أخرى تُركّز على الإنعاش الاقتصادي والاستثمارات.

خطة بايدن
وتنص خطة بايدن على دفع شيكات جديدة، بقيمة 1400 دولار لكل شخص، وستمدد مهلة دفع إعانات البطالة التي ستزادد بقيمة 400 دولار أسبوعيا لكل شخص، حتى 30 سبتمبر العام 2021.

ومن أبرز نقاط الخطة، زيادة الحد الأدنى للأجور ليرتفع الى أكثر من النصف ويصبح 15 دولارا في الساعة.

كما تنص على تخصيص عشرين مليار دولار لتسريع وتيرة اللقاحات، وخمسين مليار دولار لزيادة عدد الفحوص الطبية للكشف عن الفيروس.

وسيشرح بايدن اليوم الجمعة بالتفصيل، الشق المتعلق بتسريع حملة التطعيم، في بلد يواصل تسجيل أرقام قياسية لناحية الوفيات اليومية من جراء الوباء وقد يتجاوز عتبة 400 الف وفاة لدى تولي الرئيس المنتخب منصبه.

ويجمع خبراء الاقتصاد على أن وتيرة الانتعاش الاقتصادي ستكون رهنا بوتيرة تلقيح السكان ضد فيروس كورونا المستجد.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الأمم المتحدة تطالب واشنطن بإلغاء تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية لتفادي حدوث ...
عربى
مولر ينفعل على مراسلة بعد إقصاء بايرن ميونيخ من كأس ألمانيا
رياضة عالمية
هيئة أوروبية تعتمد نوعا من الحشرات غذاءً للبشر
كوجينة
«كورونا» يعيد فرض الإغلاق عالميا.. واجتماع طارئ لمنظمة الصحة لدراسة النسخ ...
دولى
«سناب شات» تغلق حساب ترامب بصورة نهائية
دولى
تونس تحيي الذكرى العاشرة لسقوط نظام بن علي وسط إغلاق تام
عربى
بلجيكا توافق لأول مرة على اقتطاع أموال ليبية مجمدة لصالح «الأمير»
ليبيا
رئيس «تويتر» يعتبر قرار حظر ترامب يشكل «إخفاقا» ويرسي «سابقة خطيرة»
دولى
وفاة صفوت الشريف آخر رئيس مجلس شورى في عصر مبارك
عربى
وليامز: اللجنة الاستشارية تستهدف الخروج بصيغة تشاركية لسلطة موقتة وليس تقاسم ...
ليبيا
عميد بني وليد: تعويضات المجموعتين الثانية والثالثة للمتضررين من أحداث 2011 بحساب...
ليبيا
ترامب يواجه «محاكمة» تاريخية بعد أسبوع من اقتحام الكونغرس
دولى
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

شركة صينية تقرر طرح سيارة منافسة لـ«لاند كروزر» (فيديو)