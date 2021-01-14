أسعار النفط تواصل التراجع بعد تزايد حالات «كورونا» عالميا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 14 يناير 2021, 08:41 صباحا
مضخة نفط في ولاية تكساس الأميركية، 24 نوفمبر 2019، (رويترز)

تراجعت أسعار النفط لليوم الثاني الخميس، مع تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا على مستوى العالم؛ مما أثار مخاوف بشأن الطلب، رغم تراجع مخزونات الخام الأمريكية للأسبوع الخامس على التوالي والبيانات القوية من الصين حدت الخسائر.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 18 سنتا، أو 0.3٪، إلى 55.88 دولارا للبرميل، بينما هبطت عقود غرب تكساس الوسيط الأمريكية 11 سنتا، أو 0.2٪، إلى 52.80 دولارا للبرميل، حسب وكالة «فرانس برس».

وسجلت الصين، ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم، أكبر قفزة يومية لها في حالات الإصابة الجديدة بالفيروس في أكثر من 10 أشهر، حيث تضاعفت الإصابات في مقاطعة هيلونغجيانغ الشمالية الشرقية ثلاث مرات تقريبا، مما يبرز التهديد المتزايد قبل عطلة وطنية كبرى.

كما أعلنت الحكومات في جميع أنحاء أوروبا عمليات إغلاق أكثر أمس الأربعاء؛ بسبب الانتشار السريع لسلالة جديدة من الوباء اكتشفت لأول مرة في بريطانيا، ومن غير المتوقع أن تساعد اللقاحات كثيرًا لمدة شهرين إلى ثلاثة أشهر أخرى.

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